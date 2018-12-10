Ankesör kriterleri

FETÖ’nün Türkiye genelinde örgütsel haberleşme amacıyla yaklaşık 4 bin ankesörlü telefonu kullandığı belirlenirken, bu telefonların 2010-2018 arasındaki HTS kayıtları incelemeye alındı. Ankara’da 477, İstanbul’da ise 485 ankesörlü telefonun ‘mahrem imamlar’ tarafından, FETÖ üyesi askerlerle bağlantı kurmak için kullanıldığı tespit edildi. Ankesörlü telefonla gerçekleştirilen bir aramanın ‘örgütsel iletişim’ olup olmadığını belirlemek için kriterler belirlendi. Bu kriterlerin bazıları şöyle:

RÜTBEYE DE BAKILIYOR ARDIŞIK ARAMA: Bir kontörlü hat veya ankesörden, aynı rütbeden veya bir alt rütbeden birden fazla asker aranması varsa bir FETÖ araması olarak değerlendiriliyor. Örneğin, yarbay rütbesinde bir subay arandıktan sonra aynı hattan yine başka yarbay ve albay rütbelerinde askerlerin aranıp aranmadığı inceleniyor.

PERİYODİK ARAMA: Aynı asker 15 günde bir aynı ankesörlü telefondan aranmışsa bu arama mahrem imam tarafından yapılan arama olarak kabul ediliyor.

SON İKİ RAKAMI 99’A TAMAMLAMA: HTS kayıtlarında önce 2-3 saniye süren bir görüşme olup olmadığına bakılıyor. Öyleyse bunun yanlış bir arama olduğu değerlendirilerek, bu aramadan hemen sonra yapılan arama inceleniyor. Örneğin son iki rakamı (0505 XXX XX 66) olan bir telefon numarası ile yapılan görüşme 2-3 saniye sürmüşse bunun asıl aranmak istenilen numara olmadığı değerlendiriliyor. Bu numaradan sonra son iki rakamı 33 olan bir telefon araması gerçekleşmişse, mahrem imamın sorumlu olduğu askerin telefon numarasını 99’a tamamlayarak kayıt ettiği değerlendiriyor.

SON DÖRT RAKAMI 10’A TAMAMLAMA: HTS kayıtlarında 2-3 saniye süren bir görüşme olup olmadığına bakılıyor. Görüşme yapılan telefonun son dört rakamı inceleniyor. Telefonun son dört rakamının 10’a tamamlanıp tamamlanmadığı inceleniyor. Örneğin 0505 XXX 24 12 numarasından 2-3 saniye sonra 0 505 XXX 86 98 numaralı bir telefon aranmışsa, mahrem imamın FETÖ mensubu askerin telefon numarasının son dört rakamının her birini 10’a tamamlayarak kaydettiği belirleniyor.

SON İKİ RAKAM KRİTERİ: Son iki rakama bakılıyor. Bunun için yine HTS kayıtlarında 2-3 saniyelik bir arama inceleniyor. O hattan başka bir arama olup olmadığı telefon numarasının son iki rakamına göre incelenerek şüpheli asker belirleniyor. Örneğin yanlış aranan ve numarası 0505 XXX XX 25 olan bir telefondan sonra 52 ile biten bir numara arandıysa bu bir FETÖ araması olarak değerlendiriliyor.

SEKİZDEN BEŞE DÜŞTÜ ARAMA SÜRESİ: İstihbari çalışmalar sonucunda, ankesörle yapılan aramaların toplantı tarihi ve yerini bildirmekle sınırlı olması nedeniyle yaklaşık 25 saniye ile 50 saniye arasında gerçekleştiği belirlendi. HTS incelemelerinden bu sürelere denk gelen asker görüşmeleri şüpheli bulunuyor.

ARAMA SAYISI: Ankesörlü telefondan aynı asker en az 8 kez aranmışsa, bu da şüpheli görülüyor. Şimdiye kadar yapılan gözaltılarda en az 8 kez aranan askerler şüpheli olarak değerlendirildi. Soruşturmaların derinleştirilmesi ile 8 olan ardışık arama sayısının 5’e düşürüldüğü ve şüpheli sayısının da artabileceği bildirildi.

İÇERİK YOK AMA İTİRAF VAR

ANKESÖR şüphelileri, HTS kayıtları incelenerek belirleniyor. Bazı ağır ceza mahkemeleri, bu aramalarda içerik bulunmaması nedeniyle ‘örgütsel toplantıya çağrı’ olarak değerlendirmedi. Ancak operasyonlardaki itirafçı sayısının yüzde 40 civarında olması, itiraflarda ankesör veya kontörlü hatlardan çağrının anlatılması, savcılıklarca bu verinin güçlü delil olarak nitelendirilmesine neden oldu.

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