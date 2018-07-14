Ankesör davasında beraat kararı

Mahkeme ‘ardışık arama’ ve ‘üniversite öğrenimi sırasında örgütün dini sohbetlerine katılmanın’ örgüt üyeliği suçunun kesin delili sayılamayacağına hükmetti.



Davada savunma yapan Yunus Emre S. suçlamaları kabul etmedi. Savcılık ise esasa ilişkin mütalaasında “Sanığın diğer asker şahıslar ile ardışık aranmış olması ve FETÖ/PDY’nin evlerinde kalmış olması dikkate alınarak, terör örgütüyle organik bağ içerisine girdiği, terör örgütünün hiyerarşik yapısında yer aldığı anlaşılmakla, terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması mütalaa olunur” denildi.



‘KESİN DELİL SAYILMAZ’

Mahkeme ise 27 Mart’ta Yunus Emre S.’nin beraatına karar verdi. Gerekçeli kararda özetle şöyle denildi: “Sanık farklı tarihlerde 3 kez ardışık şekilde diğer asker şahıslarla birlikte aranmasına karşın; bu görüşmelerde ne konuşulduğu, sanığın örgütsel toplantıya çağrılıp çağrılmadığı, çağrıldıysa toplantıya katılıp katılmadığı, toplantıya katıldı ise toplantının örgütsel nitelikte hiyerarşik yapısı içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair herhangi bir bulgu elde edilmemiş, sanığın ByLock gibi örgütsel nitelikte olan ve kendi iradesiyle kullanabileceği bir iletişim, dernek, vakıf, işyeri ile bağı tespit edilmemiştir. Sanık Bank Asya’da terör örgütü elebaşının çağrısına rağmen hesap açtırmamıştır. Sanığın örgüt mensubu olduğu değerlendirilen kişilerce ardışık aranması ve üniversite öğrenimi sırasında örgütün dini sohbetlerine katılmak şeklindeki eylemlerinin örgüt üyesi olduğunun kesin delil sayılamayacağı gibi örgüt üyesi olduğunu ispata yeterli örgütsel faaliyet kapsamında değerlendirilmeyeceği gözetilerek sanığın yüklenen suçu işlediğini kabule elverişli dışında her türlü şüphe ve tereddütten uzak cezalandırmaya yeterli kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar vermek gerekmiştir.”



Ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin avukatları bu kararı emsal olarak gösterip tahliye talep etmeye başlarken, en kapsamlı ankesör soruşturmasını sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları ise bu karar nedeniyle örgüt üyelerinin itirafçı olmaya yanaşmadıklarını belirterek tepki gösterdi.