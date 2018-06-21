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    Ankara'yı yine sel vurdu

    ANKARA
    21.06.2018 - 21:24 | Son Güncelleme:

    Ankara’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası sokaklar ve caddeler yine benzer görüntülere sahne oldu. Mayıs ayından bu yana sel felaketleri yaşayan Ankara dün de sele teslim oldu.

     

    Meteorolojinin uyarısına rağmen, 10 dakika süren yoğun yağış yine sokakları göle çevirdi. Aniden başlayan sağanak yağış sonrası çok sayıda kişi araçların içerisinde mahsur kaldı, iş yerlerini ve evleri su bastı. Kuvvetli yağış nedeniyle Kızılay-Çayyolu Metrosu’nda teknik bir arıza meydana geldi. Teknik arıza sonucu seferler durduruldu. Metro istasyonu girişe kapatılırken, içeriye alınmayan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    Sağanak nedeniyle Dikmen, Keklikpınarı, Balgat, Kızılay’ın bazı mahallelerinde araçların içerisinde vatandaşlar mahsur kaldı. Mamak’ta birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, Dereboyu Caddesi’ndeki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, caddede otoparkı su ile dolan 5 katlı bir apartmanın giriş katında 2 kişi mahsur kaldı. Çok sayıda kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, araçları ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sıhhiye’de bulunan sosyete pazarını da su basarken, pazar esnafı tezgahlarını selden korumaya çalıştı. Pazarda mahsur kalan insanları, ekipler botlarla kurtardı.

    Etiketler: Sel , son dakika , haberler
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