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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
03.08.2018 - 07:22, Son Güncelleme:

Ankara'yı sağanak vurdu... Ambulansta mahsur kalan hasta böyle kurtarıldı

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Ankara'yı sağanak vurdu... Ambulansta mahsur kalan hasta böyle kurtarıldı

Ankara’da dün akşam saatlerinde yaşanan yoğun yağış nedeniyle selde mahsur kalan ambulanstaki hastanın nakli ile evlerini su baskınından korumaya çalışan insanların çabası kameralara yansıdı.

Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin pek çok yerinde araçlar suya gömülürken birçok ev ve iş yerini de su bastı.

Sağanak yağışla beraber suyla dolan alt geçitlerde onlarca araç da suya gömüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çok sayıda vidanjör, şehrin çeşitli noktalarındaki yol, köprü altı ve sokaklarda tıkanan rögarlara müdahale etti.

Yoğun yağış, sağlık hizmetlerini de sekteye uğrattı. Etimesgut ilçesinde hasta taşıyan bir 112 Acil Servis ambulansı suya girerek arızalandı. Yarıya kadar suya gömülen aracın içindeki hasta mahsur kaldı. Sağlık ekibinin yardımına, itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Hastaneye gitmeyi bekleyen kişi, yüksekliği 50 santimetreye ulaşan sel sularının içinden sedyeyle başka bir ambulansa taşındı.

Giderek yükselen sel surlarından evlerini korumaya çalışan insanların çabası da kameraya yansıdı. Apartman sakinleri, binanın bahçesine dolan sel suyunu, kovalarla tahliye etmeye çalıştı.

Ankarayı sağanak vurdu... Ambulansta mahsur kalan hasta böyle kurtarıldı

Sağanak yağış Başkent’i vurdu
Sağanak yağış Başkent’i vurdu 
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