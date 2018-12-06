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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
06.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

"Ankara’yı ille İYİ Parti alsın tavrımız yok"

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
"Ankara’yı ille İYİ Parti alsın tavrımız yok"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yapılan işbirliği görüşmelerinde Ankara ile ilgili kriz olduğu iddialarına, “Ankara’yı ille İYİ Parti alsın diye bir tavrımız yok bizim. Esas olan sonuç almak. Bilek güreşi yapmıyoruz CHP ile” dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, özetle şunları söyledi:

BİZİM KRİZ AÇIKLAMAMIZ YOK

“Bizim taraftan kriz var diye bir açıklama yok. Koray Aydın ve Oğuz Kaan Salıcı alternatifli çalışıyorlar. Oy oranlarına ve seçmen sayısına bakılıyor, belli alternatifler üzerinde çalışılıyor. Bu akşam da (dün) oturup bir çalışma yapacaklar. Şu ana kadar herhangi bir sorun görünmüyor. İlkeler anlamında tartışılıyor çünkü. Sonra alt konulara inilir. Kılıçdaroğlu ile bu çalışma bittikten sonra bir görüşme yapacağız. Bu talebi ben de iletebilirim kendisine ama henüz bu manada Salıcı tarafından Kılıçdaroğlu’na ne de Aydın tarafından benim elime verilmiş bir sonuç yok. Bugün, yarın tamamlanması lazım. İkimizin görüşmesi ayrı ama iki arkadaşımızın yaptığı görüşmenin ana uzlaşma noktalarının elimizde olması gerekiyor.

BÜYÜKŞEHİR KONUŞUYORUZ

(Balıkesir-Mersin) Onlar kapsam dışı. İlk toplantıyı yaptığımız zaman 17 il referandumda ‘hayır’ oyu vermişti. Güneydoğu’da üç il vardı 14 ile düşmüştü hayır kampanyasında. CHP’nin elinde olan açık ara aldığı 4 büyükşehir vardı. Onu da düştüğünüz zaman 10 ile düşüyor diye konuşulacak. Biz bunların üzerinden şu mu olur bu mu olur demeden bir genel konuşma yapmıştık. Bir gün sonra Balıkesir adayını CHP ilan etti. Böyle olunca doğal olarak bu sistemin dışına çıkmış oldu. Mersin zaten kategori dışı yani masada yok. İl konuşmuyoruz zaten biz, büyükşehir konuşuyoruz. Yüzde yüz el ele tutuşulduğunda alınabilir görülen büyükşehirler var, bir de ‘yan yana gelindiğinde olabilir mi’ denilen büyükşehirler var.

BİLEK GÜREŞİ YAPMIYORUZ

Ankara’yı ille İYİ Parti alsın diye bir tavrımız yok bizim. Ankara’yla ilgili İYİ Parti olarak İYİ Parti’nin genel başkanı bir tanım yapıyor. Seçmenin hangi yönde oy kullandığına dair. Esas olan sonuç almak. Bilek güreş yapmıyoruz CHP ile. En azından İYİ Parti’nin böyle bir tavrı yok. Tek başımıza gitme konusunda da herhangi bir sorunumuz yok. Çok rahat bir ortamda, herhangi bir suçlama yapmadan birbirimize teşekkür edip ayrı şekilde devam edebiliriz. Neticede biz belediye başkanı, muhtar, belediye meclis üyesi seçeceğiz. Savaşa falan da gitmiyoruz.”

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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