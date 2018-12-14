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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Ankara’yı da alırız İstanbul’u da alırız

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Ankara’yı da alırız İstanbul’u da alırız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Ankara Temsilcisi  Hande Fırat’ın dün akşam CNN Türk’te yayımlanan Gece Görüşü programına gündemi değerlendirdi:

REDDETTİĞİNİ BİLMİYORDUM

-“(İttifak) Görüşmelerin sürekli yapılması işin doğası gereği.

- (Mansur Yavaş Ankara adayınız mı?) Daha Mansur Yavaş ile ilgili Parti Meclisi’nden bir karar çıkmadan benim görüş beyan etmem doğru olmaz. Mansur Bey’e de haksızlık olur. İYİ Parti Mansur Bey’den kendi partilerinden aday olmalarını istedi. Fakat Mansur Bey bunu uygun görmedi, ‘Ben aday olursam CHP’den aday olurum’ dedi. Dolayısıyla İYİ Parti’nin Ankara talebi biraz ötelenmiş oldu. Mansur Bey’in onu (İYİ Parti’yi) kabul etmediğini ben şahsen bilmiyordum. 

BEYLİKDÜZÜ BAŞARI HİKÂYESİ

- (Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kahvaltı) Sayın İmamoğlu ve ailesi ile bir sabah kahvaltısı yaptık. Siyasetin acımasızlığına da değindik. Ekrem Bey ile ilgili kararı verecek olan partinin yetkili organları. Yeni bir yüz, çalışkan bir insan, güven veren bir insan, iyi eğitim almış. İstanbul’un sorunlarını bilen, sorunları çözme konusunda iddialı bir arkadaşımız. Daha önce de ifade etmiştim, başkan adayımızın arkasında bir başarı hikâyesi olması gerekiyor diye. Beylikdüzü’nde o başarı hikâyesini görebiliyorsunuz. Parkından, kütüphanesine, sergi salonlarından, yoksul semtlere yardımlara, uyuşturucu ile mücadeleye kadar hepsinde önemli bir başarı çizgisi var. Onu yakaladı. İnşallah İstanbul’u da düzelteceğiz.

CHP’Lİ BELEDİYEDE HUZUR VAR

- (Yerel seçimlerde hedefiniz nedir?) CHP’li isimlerin yönettiği belediyelerde huzur var, demokrasi var. Halka hizmet var, hiç kimseyi ötekileştirmemek, herkesi kucaklamak var. Özellikle yoksul kesimlere pozitif ayrımcılık var. Bizim belediyelerin olduğu yerlerde yaşam standartı da demokrasi standartı da yüksek. Bu standartı talep eden bir kitle var. Onlar bu yerel seçimlerde CHP’nin adaylarına oy vereceklerdir. Göreceksiniz biz Ankara’yı da, İstanbul’u da, Antalya’yı da, Adana ve Mersin’i de alacağız inşallah.

ABDULLAH GÜL BULUŞMASI

- (Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşme) Yerel seçimlerle yakından uzaktan bir ilgisi yoktu. Sayın Gül’ün ofisinden bir açıklama yapıldı. O açıklama içerik olarak tamamen doğru. Sayın Gül’ün birikimi var. Dünyada gelişen olaylar nedir, ne değildir diye oturulup bir sohbet yapıldı. Kendisi cumhurbaşkanlığı makamında otururken de zaman zaman davet eder benzer görüşmeleri yapardık zaten.”

 

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