Ankara’yı da alırız İstanbul’u da alırız

REDDETTİĞİNİ BİLMİYORDUM

-“(İttifak) Görüşmelerin sürekli yapılması işin doğası gereği.

- (Mansur Yavaş Ankara adayınız mı?) Daha Mansur Yavaş ile ilgili Parti Meclisi’nden bir karar çıkmadan benim görüş beyan etmem doğru olmaz. Mansur Bey’e de haksızlık olur. İYİ Parti Mansur Bey’den kendi partilerinden aday olmalarını istedi. Fakat Mansur Bey bunu uygun görmedi, ‘Ben aday olursam CHP’den aday olurum’ dedi. Dolayısıyla İYİ Parti’nin Ankara talebi biraz ötelenmiş oldu. Mansur Bey’in onu (İYİ Parti’yi) kabul etmediğini ben şahsen bilmiyordum.

BEYLİKDÜZÜ BAŞARI HİKÂYESİ

- (Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kahvaltı) Sayın İmamoğlu ve ailesi ile bir sabah kahvaltısı yaptık. Siyasetin acımasızlığına da değindik. Ekrem Bey ile ilgili kararı verecek olan partinin yetkili organları. Yeni bir yüz, çalışkan bir insan, güven veren bir insan, iyi eğitim almış. İstanbul’un sorunlarını bilen, sorunları çözme konusunda iddialı bir arkadaşımız. Daha önce de ifade etmiştim, başkan adayımızın arkasında bir başarı hikâyesi olması gerekiyor diye. Beylikdüzü’nde o başarı hikâyesini görebiliyorsunuz. Parkından, kütüphanesine, sergi salonlarından, yoksul semtlere yardımlara, uyuşturucu ile mücadeleye kadar hepsinde önemli bir başarı çizgisi var. Onu yakaladı. İnşallah İstanbul’u da düzelteceğiz.

CHP’Lİ BELEDİYEDE HUZUR VAR

- (Yerel seçimlerde hedefiniz nedir?) CHP’li isimlerin yönettiği belediyelerde huzur var, demokrasi var. Halka hizmet var, hiç kimseyi ötekileştirmemek, herkesi kucaklamak var. Özellikle yoksul kesimlere pozitif ayrımcılık var. Bizim belediyelerin olduğu yerlerde yaşam standartı da demokrasi standartı da yüksek. Bu standartı talep eden bir kitle var. Onlar bu yerel seçimlerde CHP’nin adaylarına oy vereceklerdir. Göreceksiniz biz Ankara’yı da, İstanbul’u da, Antalya’yı da, Adana ve Mersin’i de alacağız inşallah.

ABDULLAH GÜL BULUŞMASI

- (Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşme) Yerel seçimlerle yakından uzaktan bir ilgisi yoktu. Sayın Gül’ün ofisinden bir açıklama yapıldı. O açıklama içerik olarak tamamen doğru. Sayın Gül’ün birikimi var. Dünyada gelişen olaylar nedir, ne değildir diye oturulup bir sohbet yapıldı. Kendisi cumhurbaşkanlığı makamında otururken de zaman zaman davet eder benzer görüşmeleri yapardık zaten.”