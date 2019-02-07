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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Ankara’ya uğurladılar

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Ankara’ya uğurladılar

GEÇİRDİĞİ kalp ameliyatı sonrasında yaşamını yitiren Umut Vakfı Kurucu Başkanı, eski Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili, 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı ve bireysel silahlanmaya karşı verilen mücadelenin öncülerinden Nazire Dedeman Çağatay (70), dün son yolculuğuna uğurlandı.

Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi’nde öğle namazını müteakip yapılan cenaze töreninde Nazire Dedeman’ın eşi Cem Çağatay kızları Özlem ve Özben Önal ile yeğeni Murat Dedeman ve Banu Dedeman taziyeleri kabul etti. Kardeşi Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman ise rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadı. Dedeman Holding tarafından yapılan açıklamada “Murat Dedeman vefat eden ablası merhume Nazire Dedeman Çağatay’ın cenaze törenine birkaç gün önce geçirdiği kalp ameliyatı sonrası müşahede sürecinin devam etmesi ve doktorlarının uygun görmemeleri nedeniyle üzülerek katılamamıştır” denildi.
Nazire Dedeman’ı son yolculuğuna uğurlayanlar arasında iş ve sanat dünyasından isimler de vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç törene katılarak aileye başsağlığı diledi.

 

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Özcan Tahincioğlu, Ömer Karacan, Nevbahar Koç, Nurettin Hasman ve Eda Taşpınar’ın katıldığı cenaze töreninde Dedeman ailesi gözyaşlarına hâkim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazire Dedeman’ın cenazesi Ankara’ya gönderildi. Dedeman’ın cenazesi bugün Ankara’da ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

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