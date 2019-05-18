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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR-Kaan ULU/ANKARA (DHA)
18.05.2019 - 13:09, Son Güncelleme:

Ankara'ya şehit ateş düştü

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Ankara'ya şehit ateş düştü

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi'nin (28) Ankara'nın Altındağ ilçesindeki baba ocağına şehit ateşi düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halfeti’nin kırsal Dergili Mahallesi'nde gece saatlerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendi. Bu sırada saklanan teröristler tarafından güvenlik güçlerine saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşte Özel Harekât biriminde görevli komiser yardımcısı Şükrü Can Kayadibi şehit oldu.

Kayadibi'nin acı haberi Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkiler tarafından verildi. Baba İsmail ve anne Saime Kayadibi gözyaşlarına boğuldu.

3 çocuklarından en küçüğünü kaybeden Kayadibi çifti, acı haber sonrası Şanlıurfa'ya gitti. Şehidin baba evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Eşi Fevziye Kayadibi ile Şanlıurfa'da yaşadığı öğrenilen şehit Kayadibi'nin biri 4 yaşında, diğeri 5 aylık iki kızının olduğu öğrenildi. Şehit Kayadibi'nin yarın öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Cami'inde düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Ankaraya şehit ateş düştü

Bu arada şehit Kayadibi'nin 4 yaşındaki kızı Feyza ile çekindiği fotoğraf, görenlerin yüreğini dağladı. Fotoğrafta Feyza'nın, babasının boynundan sarıldığı görüldü.

Ankaraya şehit ateş düştü

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şehit Özel Harekât Polisi Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk Polis Teşkilatı'nın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Teşkilatımız mensuplarından Komiser Yardımcısı Şükrü Can Kayadibi, 18 Mayıs 2019 günü Şanlıurfa Halfeti'de PKK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan meskun mahal operasyonunda çıkan çatışmada şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Ankaraya şehit ateş düştü

Bu arada şehit Kayadibi'nin 4 yaşındaki kızı Feyza ile çekindiği fotoğraf, görenlerin yüreğini dağladı. Fotoğrafta Feyza'nın, babasının boynundan sarıldığı görüldü.

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