Ankara'ya plaj sürprizi
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki sürpriz plaj projesi dikkat çekti.
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin sürpriz “Plaj Projesi” ilgi çekti. 111 proje içinde “Yeşil Projeler” başlığı altında yer alan “Ankara Plajı Projesi” ile denizsiz kent Ankara’da vatandaşlar için bir ilk yaşanacak ve Başkent plaja kavuşacak.
Başkentiler kadar yerli ve yabancı turistler de biyolojik arıtma tesisi ile su kalitesi ve doğal görünümü sayesinde Ankara Plajı’nda güvenle yüzmesi planlanıyor. Biyolojik göletle birlikte etrafına plaj yapılması planlanan proje sayesinde Başkentliler, yaz mevsiminde tatil beldelerine gitmeden serinleme ve güneşlenme imkanı bulacak.
Ankara’da turizme ve sportif faaliyetlere de katkı sağlayacak plaj ile aileler çocuklarıyla birlikte yüzerek, kumsalda yürüyerek, spor yaparak, dinlenerek kaliteli bir kent yaşamına kavuşacak.
“Ankara Plajı Projesi”nin, sadece kentin değil İç Anadolu Bölgesi’nin de çekim merkezi olması planlanıyor.
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