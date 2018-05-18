Ankara'ya götürülüyor... Günler sürecek! İki evin arasına sıkışınca...

Özel bir firmaya ait, İstanbul Merter'den 6 TIR'a yüklenen 33'er ton ağırlığındaki boş bira mayası tankları, Ankara'ya gönderilmek üzere gemiyle Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki limana getirildi. 1 hafta süren yükleme işleminin ardından dev maya tanklarını taşıyan TIR'lar bugün sabah saatlerinde yola çıktı. İnebolu Yenigün Tüneli'nden geçirilemeyen 7,5 metre çapında, 18 metre uzunluğundaki maya tanklarının yüklü olduğu TIR'ların güzergâhı değiştirildi. TIR'ların Taşoluk köyü içerisinden geçerek Yukarıçaylı mevkiine çıkması planlandı. Konvoy halinde köyden geçen TIR'lar Taşoluk köyüne geldiğinde dar yoldan geçmekte zorlandı. Konvoydaki ilk TIR, köydeki dar yolda iki evin çatısı arasına sıkıştı. TIR sürücüleri ve köylülerin saatler süren çalışmasıyla çatının bir bölümü kesilerek tankların geçişi sağlandı. Ardından konvoydaki diğer TIR'lar geçti.

Konvoy halinde giden 6 TIR'ın İnebolu'dan Ankara'ya olan 330 kilometrelik mesafeyi 15 günde tamamlaması bekleniyor.