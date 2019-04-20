Ankara'ya 20 Nisan'da kar yağdı
Ankara'nın bazı ilçelerine kar yağdı.
Ankara'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bazı ilçelerde kar yağdı. Ankara'nın Haymana ilçesinde kar yağışı etkili olurken çiçek açan ağaçlar kar ve soğuktan olumsuz etkilendi.
Gölbaşı ilçesinde de öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. İlçede öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yaklaşık 45 dakika sürdü. Yağış dolayısıyla evlerin çatıları ve ağaçlar beyaza büründü. Soğuk havanın kentte bir süre daha devam edeceği öğrenildi.
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