Ankaray kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, en son sefer kaçta? Ankaray çalışma saatleri

Ankaray; başkent Ankara'da yolcu taşımacılığında önemli bir röle sahiptir. Şehir merkezinin yoğunluk gösteren ulaşım ihtiyaçlarına yönelik önemli bir çözüm sağlamaktadır. Yapımına 1992 yılının 30 ağustos ayında başlanmış olan bir proje olma özelliği taşımaktadır. 30 Ağustos 1996 yılında ise 33 araç kapasitesine ulaşmıştır.



Günümüzde ise Ankara'nın ulaşım ihtiyacına çözüm sunan önemli bir raylı ulaşım olma özelliği sunmaktadır. Ankara büyük şehir belediyesi vasıtasıyla yolcu taşımacılığı konusunda çözüm üreten bir ulaşım vasıtasıdır.



Ankaray Çalışma Saatleri



Ankara'da milyonlarca insana ulaşım imkanı sağlayan Ankaray çalışma saatleri sabah 06:00 olup Gece 23:50'de son bulmaktadır. Sabahın erken saatlerinde yolcularına gidecekleri istikamete hızla taşıyan bir ulaşım seçeneği oluşturmaktadır.



Ankaray Kaçta Açılıyor?



Ankaray açılış saati sabah 06:00’dır. Sabahın erken saatlerinde Ankaralılara hizmet sunmaya başlamaktadır. Bu sayede başkentliler hızlı ve konforlu ulaşım imkanından sabahın erken saatlerinde faydalanabilmektedir.



Kaçta Kapanıyor?



Günün erken saatlerinde yolcularına hizmet sunmaya başlayan Ankaray gece saat 23:50'e kapanmaktadır. Böylece ulaşım hizmetlerine bir sonraki güne kadar ara verilmektedir.



En Son Sefer Kaçta?



Sabahın oldukça erken saatlerinde yolcularına kapılarını açan Ankaray’ın en son seferi 23:50'de gerçekleşmektedir. Gecenin bu saatine kadar tüm Ankaralılar Ankaray hizmetlerinden faydalanabilmektedir.



Hafta Sonu Çalışma Saatleri



Ankara ulaşımında önemli bir yere sahip olan Ankaray hafta sonları da toplu taşımacılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Cumartesi ve pazar günleri açılış saati 06:00 olup gece kapanış saatleri ise 23:50'dir. Böylelikle hafta sonları da Ankaralılar için önemli bir ulaşım seçeneği olmaya devam etmektedir.



Ankaray Bayramlarda Açık mı?



Ankaray, Ankara trafiğini önemli ölçüde azaltan toplu ulaşım araçlarının başında gelmektedir. Bu özelliği nedeniyle bayramlarda da ulaşım konusunda tercih edilebilir bir seçenek olmaya devam etmektedir. Bu sayede Ankaralılar hızlı ulaşımın imkanından aralıksız faydalanabilmektedir.