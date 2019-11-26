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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YILMAZ/ANKARA
26.11.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Ankara'nın o ilçesinin adı değişiyor

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
Ankara'nın o ilçesinin adı değişiyor

TBMM’nin kararıyla Kenan Evren’in adının Türkiye’deki okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi gündeme gelirken gözler Ankara’nın ‘Evren’ ilçesine çevrildi. Hürriyet’e konuşan Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, “Değişecekse eski ismimiz olan Çıkınağıl olur diye düşünüyorum” dedi.

TBMM’nin kararıyla Kenan Evren’in adının Türkiye’deki okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan silinmesi kararlaştırıldı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’un TBMM’de gündeme getirdiği konuya Meclis’teki tüm partiler destek verdi. Erol, “12 Eylül TBMM’yi kapattı, parti genel başkanlarını tutukladı. 650 bin kişi gözaltına alındı, 230 bin kişi sıkıyönetimde yargılandı. Ama bugün Kenan Evren’in adı Ankara’nın bir ilçesinde var. Okullarda, kışlalarda, meydanlarda var. Evren adının hiçbir şekilde yaşaması doğru değildir” dedi. Karar gereği Ankara’nın Evren ilçesinin adı da değişecek. Hürriyet’e konuşan Evren Belediye Başkanı Hüsamettin Ünsal, “Değişecekse eski ismimiz olan Çıkınağıl olur diye düşünüyorum” dedi.

'İSTESEK DE İSTEMESEK DE DEĞİŞECEK'

İsim değişikliği konusunda bugün ilçede toplantı yapacaklarını da kaydeden Başkan Ünsal şunları söyledi:
“CHP Milletvekilinin önergesini bütün partiler desteklemiş. Biz istesek de istemesek de değişecek. Daha önce de rahmetli Turgut Özal zamanında gündeme geldi. Kenan Evren o zamanlar Cumhurbaşkanı’ydı. ‘Evren ismiyle özdeşleştik, uzun yıllar geçti bu şekilde bilinmeye başladık’ denilerek uygulanmadı. Sokak, cadde, park, kültür merkezi gibi yerlerdeki ismin değişmesi kolay ama ilçe olduğumuz için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylaması gerekiyor. Şimdi biz de vatandaşa soruyoruz. Yarın da (bugün) daha önce hizmet etmiş belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçemizin ileri gelenleriyle bir toplantı yapacağız. Dediğim gibi biz bunda kalıcı olarak Evren kalsın desek bile uygulanmayacak. Sonuçta Meclis’in almış olduğu bir karar. Eski adımız Çıkınağıl. Başka bir isim olmaz diye düşünüyorum. Zaten biz burada 30 yıl geçmesine rağmen Çıkınağıl olarak biliniyoruz. Evren daha yeni yeni kabullenilmeye başlanmıştı. Değişecekse eski ismimiz olan Çıkınağıl olur diye düşünüyorum.”

Ankaranın o ilçesinin adı değişiyor

 

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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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