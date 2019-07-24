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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN / ANKARA
24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ankara’nın ‘güvenli bölge’ dosyası hazır: TSK kontrolünde 30-35 km derinlik

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Ankara’nın ‘güvenli bölge’ dosyası hazır: TSK kontrolünde 30-35 km derinlik

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetin önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı görüşmede mutabık kalınan, ‘Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturulması için ortak çalışma grubu’nun ilk toplantısı dün yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nda iki ülke askeri heyetleri arasındaki toplantıya Genelkurmay Başkanlıkları’ndan generaller başkanlık etti.

BÖLGEYİ TANIYAN UZMANLAR

Her iki heyetteki askeri yetkililerin bölgeyi hem coğrafi hem de demografik yapısı itibariyle yakından tanıyan isimler olduğu, güvenli bölge sürecini teknik ve askeri düzeyde müzakere ettikleri öğrenildi. Toplantıların bu hafta sonuna kadar sürebileceği belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Türkiye’nin bu toplantılardan sonuç beklediğini, “Bu işi artık sürüncemede bırakmamamız lazım. Ne olacaksa olsun. Amerikalılar da artık bu işi sürüncemeye bırakmayacağımızı görmeliler, görüyorlar. Umarım bu ziyarette bir anlaşmaya, bir mutabakata varırız ve güvenli bölgeyi bir an önce oluştururuz” sözleriyle dile getirmişti.

KRİTİK BAŞLIKLAR

Toplantıda güvenli bölgenin sınırları, kontrolünün kimde olacağı, terör örgütü PYD/YPG/YPG çekildikten sonra güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve terör örgütüne verilmiş ağır silahların toplanması gibi kritik başlıklar müzakere edildi. Türk ve Amerikalı yetkililerin daha önce yaptıkları toplantılarda güvenli bölgenin Türkiye sınır hattından Suriye içinde 30-35 kilometre derinliğe inmesi konusunda tarafların ilkesel mutabakata vardıkları öne sürülmüştü. Türkiye, bölgenin kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanmasını isterken, buna da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları bölgelerindeki modeli örnek gösteriyor.

HAVADAN DA KONTROL

ABD’nin de bölgede belli sayıda asker tutmayı, DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’ndan bu bölgeye de güç kaydırmayı gündeme getirebileceği belirtiliyor. Bölgenin terör örgütlerinin faaliyetleri için açık bir alan haline gelmesinin önlenmesi için karadan güvenliğinin yanı sıra havadan kontrolü de toplantıların önemli konularından biri.

AĞIR SİLAHLAR VE EVE DÖNÜŞ

ABD’nin DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/YPG’ye verdiği, aralarında zırhlı araçların da olduğu ağır silahların toplanmasının net tarihlerle bir takvime bağlanması ve güvenli hale getirilen bölgeye Suriyeli sığınmacıların dönmesine dönük şartların hazırlanması da toplantının diğer önemli başlıkları olarak sıralanıyor.

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