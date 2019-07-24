Ankara’nın ‘güvenli bölge’ dosyası hazır: TSK kontrolünde 30-35 km derinlik
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyetin önceki gün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la yaptığı görüşmede mutabık kalınan, ‘Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturulması için ortak çalışma grubu’nun ilk toplantısı dün yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’nda iki ülke askeri heyetleri arasındaki toplantıya Genelkurmay Başkanlıkları’ndan generaller başkanlık etti.
BÖLGEYİ TANIYAN UZMANLAR
Her iki heyetteki askeri yetkililerin bölgeyi hem coğrafi hem de demografik yapısı itibariyle yakından tanıyan isimler olduğu, güvenli bölge sürecini teknik ve askeri düzeyde müzakere ettikleri öğrenildi. Toplantıların bu hafta sonuna kadar sürebileceği belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Türkiye’nin bu toplantılardan sonuç beklediğini, “Bu işi artık sürüncemede bırakmamamız lazım. Ne olacaksa olsun. Amerikalılar da artık bu işi sürüncemeye bırakmayacağımızı görmeliler, görüyorlar. Umarım bu ziyarette bir anlaşmaya, bir mutabakata varırız ve güvenli bölgeyi bir an önce oluştururuz” sözleriyle dile getirmişti.
KRİTİK BAŞLIKLAR
Toplantıda güvenli bölgenin sınırları, kontrolünün kimde olacağı, terör örgütü PYD/YPG/YPG çekildikten sonra güvenliğinin nasıl sağlanacağı ve terör örgütüne verilmiş ağır silahların toplanması gibi kritik başlıklar müzakere edildi. Türk ve Amerikalı yetkililerin daha önce yaptıkları toplantılarda güvenli bölgenin Türkiye sınır hattından Suriye içinde 30-35 kilometre derinliğe inmesi konusunda tarafların ilkesel mutabakata vardıkları öne sürülmüştü. Türkiye, bölgenin kontrolünün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanmasını isterken, buna da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları bölgelerindeki modeli örnek gösteriyor.
HAVADAN DA KONTROL
ABD’nin de bölgede belli sayıda asker tutmayı, DEAŞ’la Mücadele Koalisyonu’ndan bu bölgeye de güç kaydırmayı gündeme getirebileceği belirtiliyor. Bölgenin terör örgütlerinin faaliyetleri için açık bir alan haline gelmesinin önlenmesi için karadan güvenliğinin yanı sıra havadan kontrolü de toplantıların önemli konularından biri.
AĞIR SİLAHLAR VE EVE DÖNÜŞ
ABD’nin DEAŞ’la mücadele gerekçesiyle terör örgütü PYD/YPG’ye verdiği, aralarında zırhlı araçların da olduğu ağır silahların toplanmasının net tarihlerle bir takvime bağlanması ve güvenli hale getirilen bölgeye Suriyeli sığınmacıların dönmesine dönük şartların hazırlanması da toplantının diğer önemli başlıkları olarak sıralanıyor.
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