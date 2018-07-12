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    Ankara’nın denizi maviye dönüyor! 40 yıl sonra eski günlerine dönüyor

    Murat YILMAZ/ANKARA
    12.07.2018 - 11:56 | Son Güncelleme:

    Ankaralıların hafta sonu uğrak yerlerinden olan Mogan Gölü’nde bir yıl içinde temizlenen kısım ile çalışmaların devam ettiği bölüm arasındaki renk farkı gözle görülmeye başladı. Mogan’ın bugüne kadar yüzde 55’i temizlenirken gölden çıkarılan çamurlu su miktarı 1 milyon 500 bin metreküpü geçti.

    Ankara’nın denizi maviye dönüyor 40 yıl sonra eski günlerine dönüyorAnkara’nın denizi’ olarak adlandırılan Mogan Gölü’ndeki dip çamuru temizlik çalışmaları devam ediyor. 40 yılda kirlenen 20 yıldır da temizlenmesi gündemde olan göldeki temizlik çalışmaları Haziran 2017’de başlamıştı. Bu çalışmalar sonucunda göl yüzeyindeki temiz ve kirli kısımlar, hava kamerası görüntülerinde belli olmaya başladı. Drone ile kaydedilen görüntülerinde gölün temizlenen kısmının mavi, temizlenmeye devam eden alanın ise yeşil renge sahip olduğu görülüyor.

    YÜZDE 55’İ TEMİZLENDİ

    Avrupa’nın birinci, dünyanın ikinci en büyük iç su dip temizliği projesi olan Mogan Gölü’ndeki temizlik çalışması dört gemiyle yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında bugüne kadar gölden çıkarılan çamurlu su miktarı 1 milyon 500 bin metreküpü geçerken gölün yüzde 55’i temizlenmiş oldu. Yıl sonunda tamamlanması hedeflenen temizlik çalışmasında kapasitenin artırılmasının da gündemde olduğu öğrenildi. Bu yönde bir karar alınırsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yeni adıyla Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol yenilenecek. Bu kapsamda gölün daha da derinine inilerek temizliğin daha uzun ömürlü olması sağlanacak.

    SU SPORLARININ MERKEZİ OLACAK

    Mogan Gölü’nün sadece Gölbaşı’nın değil Ankara’nın kıymetli bir değeri olduğunu vurgulayan Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, “Mogan Gölü’nün temizliği, hayaldi gerçek oldu. Göl temizlendikten sonra Ankara’nın su sporları ve olta balıkçılığı konusunda merkezi olacak. Gölün bir daha kirlenmesine de izin vermeyeceğiz. Bu büyük projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’a, eski TBMM Başkanımız Cemil Çiçek’e, o dönem Başbakanımız olan Binali Yıldırım’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız olan Mehmet Özhaseki’ye, Orman ve Su İşleri Bakanımız olan Veysel Eroğlu’na, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’a ve bölge milletvekillerine teşekkür ediyoruz” dedi.

     

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    Etiketler: çalışma
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