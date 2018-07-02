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    Ankaralılar yıllardır bekliyordu... Belediye Başkanı müjdeyi verdi

    Murat YILMAZ/ANKARA
    02.07.2018 - 15:53 | Son Güncelleme:

    Ankara’da 2014’te hizmete giren Sincan-Batıkent metrosunda bugüne kadar devam eden aktarma sıkıntısı sona eriyor. Sincan’dan metroya binen vatandaşlar artık direkt Kızılay’a ulaşabilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Aktarmasız ulaşım 4.5 senedir vatandaşların beklediği bir uygulamaydı” dedi.

    Ankaralılar yıllardır bekliyordu... Belediye Başkanı müjdeyi verdiAnkara’da Sincan-Batıkent metrosunu kullananların 4.5 yıldır merakla beklediği Kızılay’a aktarmasız seyahat sonunda başlıyor. Bu hattı kullanan yolcular 12 Mayıs 2014 tarihinde başlayan ve 2014 sonunda bitirilmesi planlanan ‘sinyalizasyon sistemleri entegrasyon çalışması’ nedeniyle bugüne kadar Batıkent’te aktarma yapıyordu.

    Sincan-Batıkent arasındaki aktarma yarından itibaren sona erecek.Daha önce 3 vagonlu olan Sincan metrosunun vagon sayısı da geçen ay 6’ya çıkmıştı. Vatandaşların 4.5 yıldır aktarmanın kalkmasını beklediklerine dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, “Yolcuların aktarma olmadan daha rahat yolculuk yapmasını sağlamış olacağız” dedi.

    Ankaralılar yıllardır bekliyordu... Belediye Başkanı müjdeyi verdi

    VATANDAŞLAR 4.5 SENEDİR BEKLİYORDU

    Bugün makamında metro ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Tuna özetle şunları söyledi: “Sincan’dan Kızılay’a aktarmasız bir şekilde altılı setlerle metro seferlerimiz başlamış olacak. Yolcuların aktarma olmadan daha rahat yolculuk yapmasını sağlamış olacağız. Yeni vagonlar parti parti geliyor, imalatları devam ediyor. Vagon sayıları artınca trenlerin periyodunu da ihtiyaç olursa azaltacağız.

    Örneğin 10 dakikadaysa 8 dakika, 8 dakikadaysa 7 dakika gibi olacak. Bir iki dakikanın çok önemi yok gibi görünse de pik saatlerde önemli oluyor. Aktarmasız ulaşım 4.5 senedir vatandaşların beklediği bir uygulamaydı. Sabah işe giderken bir araca binip tekrar inip başka bir araca binme zaman kaybına neden oluyordu. Konfor açısından da sıkıntılıydı. Hiç yoktan iyiydi ama vatandaşımıza daha iyisini yapmamız gerekiyor.”

    Etiketler: keçiören , sefer , son dakika , haberler
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