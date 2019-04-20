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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
20.04.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Ankaralı aile ikinci şehidini verdi

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Ankaralı aile ikinci şehidini verdi

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın şehadet haberi, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Kavuşak Seriberi üst bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen er Kırıkcı'nın (26) Çubuk'a bağlı Akkuzulu Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer, sağlık görevlileri eşliğinde şehadet haberini baba Mustafa Kırıkcı ile diğer aile üyelerine iletti.

Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan da şehidin evine giderek baba Mustafa ile Ayşe Kırıkcı'yı teselli etmeye çalıştı.

Aile bireyleri gözyaşı dökerken yakınları ve mahalleli de taziye için eve geldi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan ailenin ikinci şehidini verdiği öğrenildi. Şehidin dayısı Yüksel Tuzcu'nun da 1993 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü karakolunda şehit olduğu belirtildi.

Şehit piyade er Yener Kırıkcı'nın bugün Akkuzulu Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Ankaralı aile ikinci şehidini verdi

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