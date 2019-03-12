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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan AKYILDIZ/KIRŞEHİR (DHA)
12.03.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

Ankara'dan Kırşehir'e gelip annesini öldürdü, cesedini Kırıkkale'ye gömdü

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Ankara'dan Kırşehir'e gelip annesini öldürdü, cesedini Kırıkkale'ye gömdü

Ankara'da yaşayan Mehmet Talu (45), geldiği Kırşehir'in Kaman ilçesinde kendisine para vermeyen annesi Fikar Talu'yu (75) boğarak öldürdü. Annesinin cesedini otomobiliyle Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine götürüp toprağa gömen Mehmet Talu gözaltına alındı.

Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yalnız yaşayan 4 çocuk annesi Fikar Talu'dan haber alamayan yakınları 3 gün önce jandarmaya başvurdu. Olayla ilgili araştırma yapan jandarma ekipleri, Fikar Talu'nun Ankara'da yaşayan oğlu Mehmet Talu'nun otomobille gelip annesini ziyaret ettiği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, aracın plakasından kiralık olduğunu belirledi.

GPRS kayıtlarından aracın Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yönüne gittiği ve bir süre bölgede durduğunu belirledi. Aracın durduğu bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri, Karakeçili-Kırıkkale karayolu Çevlik mevkisinde Fikar Talu'nun toprağa gömülü cesedine ulaştı. Fikar Talu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karakeçili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANKARA'YA DÖNÜŞTE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, Mehmet Talu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Annesini öldürdükten sonra İstanbul'a gittiği belirlenen Mehmet Talu'nun kente döneceği bilgisine ulaştı.

Mehmet Talu'nun içinde bulunduğu otobüs, Kahramankazan ilçesinde, polis ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Mehmet Talu gözaltına alınarak, Sincan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada cinayeti itiraf eden Mehmet Talu, para vermediği için annesini evinde boğarak öldürdüğünü, ardından cesedi araca köyden çıkararak Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde toprağa gömdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

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