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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ankara'dan göç uyarısı: Yerimiz kalmadı

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Ankara'dan göç uyarısı: Yerimiz kalmadı

‘Nüfus hareketleri ve güvenlik ilişkisi’ toplantısında konuşan Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, “Türkiye olarak yeni göç dalgasına herhangi bir yerimiz olmadığını ifade etmek istiyorum” mesajı verdi. Ayaz Türkiye’de 2017’de 4.2 milyon olan yabancı sayısının 4.9 milyona ulaştığını söyledi, yabancı teröristlerin seyahati konusunda ise diğer ülkelerden destek alamadıklarını belirtti.

GÖÇ İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Suriye’de yoğun çatışmaların sürdüğü İdlib’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, buradan yeni göç dalgasına kesinlikle izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Ayaz, “Türkiye olarak bu konuda yeni göç dalgasına herhangi bir yerimiz olmadığını ifade etmek istiyorum. Siyasi çözüm bulunup İdlib’deki çatışmaların azaltılıp, orada politik geçişin sağlanması önemli“ dedi. Ayaz, Akdeniz Parlamenter Asamblesi’nin (AKDENİZ-PA) Meclis’te yapılan ‘Nüfus hareketleri ile güvenlik arasındaki ilişki’ konulu toplantısında önceki gün yaptığı konuşmasında, “Eğer göçle ilgili uzun dönemli çözümler masaya yatırılmaz, bunların hayata geçirilmesiyle ilgili yeterli gayret gösterilmez, tüm paydaşlar, ülkeler, uluslararası toplum, bu konuyu sınırlarının dışında karşılama, sınırlarından uzak tutma gayretinde olursa, bugünler yaşadığımız iyi günler olabilir” uyarısında da bulundu.

DİKENLİ TELLER ÖNLEMEZ

2017’de Türkiye’de yaklaşık 4.2 milyon olan yabancı sayısının 2018’de 4.7 milyona, şu anda ise 4.9 milyona ulaştığını belirten Ayaz, Türkiye’nin transit bir ülke olmasının yanı sıra siyasi istikrar ve ekonomik gelişmeler nedeniyle hedef ülke durumuna geldiğini söyledi. Göç ve göçmenler konusunun var olmaya devam edeceğini belirterek bu konuda uluslararası toplumun duyarlılığının yeterli düzeyde bulunmadığına işaret eden Ayaz, kısa süreli çözümlerle göçmenlerin sınırlardan uzak tutulması, sınır güvenliklerinin geliştirilmesi, dikenli tellerle, sınır duvarlarının yükseltilmesiyle göçün önlenebileceği gibi yanlış bir anlayışın hâkim olduğunu söyledi. Güvenlik önlemlerinin arttırılmasının göçü engellemediğini, göçmenlerin hayatlarını yollarda kaybetmelerine neden olduğunu belirten Ayaz, uluslararası toplumdan en önemli beklentilerinin uzun soluklu çözümlere odaklanılması olduğunu bildirdi.

74 BİN YABANCIYA YASAK

Suriye krizinin başlangıcından bugüne kadar 74 binden fazla yabancıya giriş yasağı koydukları da belirten Ayaz, “Özellikle çatışma bölgelerine seyahat edeceği değerlendirilen hem ülkemizin istihbarat birimlerinin değerlendirilmesi hem de diğer ülkelerin istihbarat birimlerimizle paylaştığı bilgiler ışığında... 7 bin 300’den fazla yabancı terörist savaşçıyı sınır dışı ettik. Uluslararası topluma yönelteceğimiz bir eleştiri şu olabilir: Yabancı terörist savaşçıların seyahatlerinin engellenmesi konusunda her zaman istediğimiz desteği tüm ülkelerden alamamaktayız” dedi.

415 BİN BEBEK DOĞDU

Türkiye’deki Suriyeli nüfusun çok genç jenerasyondan oluştuğunu, 3.6 milyon Suriyeli’nin 100 binden fazlasının 60 yaş ve üzeri olduğunu belirten Ayaz, herhangi bir kayıp neslinin ortaya çıkmaması için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, tüm paydaşların gayret gösterdiğini, krizin başından beri 415 binden fazla bebeğin Türkiye’de dünyaya geldiğini, bu çocukların eğitim hayatına kazandırılması için çabalarının sürdüğünü kaydetti. Göç, göçmen karşıtlığının bir salgın hastalık gibi olduğunu da vurgulayan Ayaz, ülkelerde ortaya çıkan hareketlerin çok kısa sürede diğer ülkelere yayıldığını söyledi. m ANKARA

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