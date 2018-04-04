Ankara’dan dünyaya Suriye mesajı: Toprak bütünlüğü olmazsa olmazımız

DÜNYANIN gözü dün Suriye konusunda Ankara’ya çevrildi. Beştepe’de Türkiye, Rusya ve İran’ın katılımıyla yapılan ve 1.5 saat süren Üçlü Zirve’nin ardından üç lider, planlanandan 1.5 saat daha erken ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

ATILACAK ADIMLARI BELİRLEDİK

“Önümüzdeki döneme ışık tutacağına inandığımız istişareler gerçekleştirdik ve atılacak adımları belirledik. Gerginliği azaltma bölgeleri konusunda Türkiye olarak sorumluluklarımızın gereğini hassasiyetle yerine getiriyoruz. Suriye konusunda şu hususun tüm dünya tarafından dikkate alınmasını bekliyoruz. Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi, tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır.

GÜVENLİ OLANA KADAR DURMAYIZ

Tel Rıfat bölgesini de oraya dönecek Suriyeli kardeşlerimiz için yaşanabilir hale getirmek için Rus ve İranlı dostlarımızla ortak çalışma yürütmeye hazırız. Münbiç başta, PYD-YPG’nin kontrolündeki tüm bölgeleri güvenli hale getirene kadar durmayacağımızı bir kez de burada tekrarlamakta fayda görüyorum. PYD-YPG ile mücadelemiz, Suriye’de DEAŞ’la mücadeleyi engelleyen, aksatan değil tam tersine tamamlayan mahiyete sahiptir. DEAŞ ile PYD-YPG’nin aynı amaca hizmet etmediğini kabul etmeyen hiçbir anlayışın Suriye’de kalıcı barışa ve istikrara hizmet edebilmesi mümkün değildir.

Suriye’de kaos çıkartılmak istenen yerlere önce DEAŞ’ın yerleşmesinin önü açılmakta sonra onunla mücadele bahanesiyle PYD-YPG sokulmakta ve böylece terör döngüsü tamamlanmaktadır. Biz kendi sınırlarımızı da tüm Suriye ile bu cendereden çıkartmakta kararlıyız. Suriye huzur bulmadan Türkiye huzur bulamaz. Burada garantör ülkeler olarak Suriye’nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi, kanlı çatışmaların önüne geçilmesi ve ülkenin geleceğinin yeniden inşası konusunda anlayış birliği içindeyiz.

BAŞARI IŞIĞI KUVVETLENEN BİR YOL

Yaşanan krizin ve çatışmaların kaybedeni Suriye halkıdır, kazananın kimler olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Önümüzde zor ama başarı ışığı giderek kuvvetlenen bir yol var. Ne Suriye’nin ne de bölgemizin geleceğinin üç beş terör örgütünün tasallutu altında kararmasına izin vermeyeceğiz. Garantör ülkeler olarak tuzaklara, tezgâhlara, oyunlara, provokasyonlara asla itibar etmeden mutabık kaldığımız hedeflere doğru kararlı şekilde yürümeyi sürdüreceğiz. Buradan bir kez daha uluslararası toplumu Suriye’deki sorunun adil ve uygulanabilir bir siyasi çözüm gayretlerine destek olmaya çağırıyoruz.

OYALANMAYA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için olmazsa olmazımızdır. Birilerinin Suriye dışında kendilerine göre yapmış olduğu parselasyonlar bizim için geçerli değildir. Biz bu toprak ameliyatlarına sıcak bakmıyoruz; bu bölge bunların geçmişte çok bedelini ödedi. Fakat bütün bunlarla beraber terörizmin bunu bir fırsata dönüştürüp Suriye’den ülkemize tacizde bulunmasına fırsat vermeyi asla kabul etmemiz mümkün değil. Biz Astana’yı hiçbir zaman Cenevre’ye alternatif olarak ileri sürmedik, ‘tamamlayıcısıdır’ dedik. Bizim için aslolan netice almaktır. Bu neticeyi nerede alacaksak bunun için adımı atacağız. Oyalanmaya tahammülümüz yok. Burada insanlar ölüyor. Kimse kusura bakmasın kucağımıza 6 aylık çocuğu aldığımız zaman yüreklerimiz parçalanıyor. Biz babayız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanıyız. Bunlara dayanabilmek için herhalde insan olmamak gerekir diye düşünüyorum.”

LİDERLERE ‘KONUT YAPALIM’ TEKLİFİ

ŞU anda Tel Abyad tarafında yani Doğu Guta’dan gelen yaralılara yönelik bir adım atılması hususunda burada bizler süratle gerek Silahlı Kuvvetlerimiz, Rus Silahlı Kuvvetleri’yle birlikte dayanışma içinde orada sahra hastanesi kurmak suretiyle yaralılara ilk müdahalenin yapılmasını temin edelim istiyoruz. Asıl üzerinde durmamız gereken, gerek değerli dostum Putin’e ve Ruhani’ye şöyle bir teklifim var. Ben bu teklifi daha önce de uluslararası camiaya yaptım. O da şudur: Güvenli bölgede gerek bizim tarafta gerekse kuzey Suriye tarafında konut inşası temin edelim diyorum. Bu konut inşasını yapmak suretiyle bu insanları çadırlardan, konteynır kentlerden kurtaralım. Bu konuda bazı ülkelerin taahhütleri var. Biz bu işin nirengi noktasındayız. Bu adımı birlikte atabilirsek bu, Suriye halkına çok daha ciddi sinerji meydana getirmek suretiyle faydalı olacaktır.

EL ELE AİLE FOTOĞRAFI

İLKİ Rusya Soçi’de toplanan Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nin ikincisi dün Ankara’da yapılırken öncesinde Erdoğan, Putin ve Ruhani, üç ülkenin bayrakları önünde aile fotoğrafı çektirdi. Üç lider el ele tutuşarak basın mensuplarına poz verdi. Erdoğan, Putin ve Ruhani, daha sonra tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’ne geçti. Zirve masasının önüne, çiçeklerden yapılan Türk-Rus ve İran bayrakları yerleştirildi. Erdoğan, konuk liderler onuruna Beştepe’de bir de çalışma yemeği verdi. Zirve ve çalışma yemeği yaklaşık 1.5 saat sürdü. Zirveye Türkiye heyetinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

ZİRVE ÖNCESİ BAŞ BAŞA

TÜRKİYE-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesinde liderler başbaşa görüşme de yaptı. İlk görüşme Erdoğan ile Ruhani, ikinci görüşme ise Ruhani ile Putin arasında gerçekleşti. Erdoğan, zirve kapsamında Ankara’ya gelen İranlı mevkidaşı Ruhani’yi Beştepe’de protokol girişinin merdivenlerinde karşıladı. Erdoğan ile Ruhani, Türkiye ve İran bayrakları önünde poz verdikten sonra başbaşa görüşmeye geçti. Erdoğan ile Ruhani arasında 1 saat süren görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Suriye ve Irak’taki gelişmeler ele alındı.

PUTİN: ERDOĞAN’IN TEKLİFİ İSABETLİ OLDU

RUSYA Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suriye’ye insani yardımlarla ilgili teklifleri olduğunu belirterek, “İhtiyaç duyulan bölgelerde insanlara acil tıbbi yardım konusunda neler yapabileceğimizi somut şekilde değerlendireceğiz. Teklif isabetli oldu. Çalışma yapacağız” dedi. Putin, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Kesin kararlılığımız; üç ülke Suriye için egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını sağlamaktan yanadır. Üçlü işbirliğimizi tüm yönleriyle arttırmaya, genişletmeye karar verdik, özellikle de Astana formatında. Üç ülke terörle mücadele konusunda gayretlerini birleştirilecekler. İnsani yardımda yoğunlaşacaklar. Erdoğan da yeni tekliflerde bulundu. Suriye’nin ekonomik ve sosyal altyapısını da kalkındırıyoruz. Hedefimiz teröristleri tamamen ortadan kaldırmaktır. Siyasi çözümün yanı sıra normal yaşam koşulları da sağlamak lazım. İnsani yardım konusunda üç ülke dışında kimse adım atmıyor.”

RUHANİ: BÖLGEMİZİN BAYRAM GÜNÜ OLACAK

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Suriye halkının umudunun bugün düne nazaran daha çok olduğunu görmekten memnunum” dedi. Ruhani, Suriye sorunun çözümünde hiçbir şekilde askeri seçenek olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Hep birlikte Suriye’deki savaşın durması için yardımcı olmamız lazım. Barışçıl çözüm yolu takip edilmesi gerekiyor. Mazlum Suriye halkının bir önce evlerine dönmelerine yardım etmemiz gerekiyor. Hiçbir ülke Suriye’nin geleceği için karar verme hakkına sahip değil. Suriye’nin geleceği Suriye halkını ilgilendiriyor ve onlara aittir. Suriye halkı Anayasa reformunu isteyerek ve özgür bir seçime katılarak kendi geleceklerine karar verebilirler. Biz üç garantör ülke olarak da bu doğrultudaki çabalarımıza devam edeceğiz. Bölgemizin en büyük bayram günü Suriye’deki savaşın son bulduğu, teröristlerin bu ülkeyi terk ettiği gün olacaktır.”