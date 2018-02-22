Ankara'dan çok sert Afrin mesajı! "Hangi ülke olursa olsun bizim için fark etmez"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil baş başa ve heyetlerarası görüşmede bir araya geldi. Görüşmeler sonrası iki meslektaş ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada Afrin operasyonunda hedefin DEAŞ, PKK ve YPG olduğunu söyledi.

TAVRIMIZ NET: HANGİ ÜLKE OLURSA OLSUN...

Çavuşoğlu, Esad rejiminin Afrin'e gireceği iddiaları için "Bizim tavrımız net. PKK/YPG'yle mücadele eden hiç kimseye karşı değiliz. Çünkü terör hepimizin ortak düşmanı. Fakat YPG'yi korumak için buraya gelmek isteyenlere fırsat vermeyiz. Daha önce 5-10 araçlık konvoy oldu, gereken yapıldı. Bizim için hangi ülke olursa olsun fark etmez. YPG/PKK'ya destek olmak isteyenler bizim için eşittir YPG/PKK'dır, gereği yapılır" ifadelerini kullandı.



