Ankara’dan ABD’ye sert tepki: İntikam almak istiyorlar

ANKARA, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen yasa tasarılarına diplomatik açıdan en üst düzeyde tepki verdi. Kararın ardından ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Ankara’nın tepkisini, ABD Büyükelçisi’ne, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran iletti. Dışişleri’nden yapılan açıklamada, “ABD Temsilciler Meclisi’nce 1915 olayları ile ilgili alınmış olan tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun karar ve Barış Pınarı harekâtı ile bağlantılı olarak ülkemize yaptırımlar uygulanmasını öngören yasa tasarısı ile ilgili olarak ABD’nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştır” denildi. ABD Büyükelçisi’ne, alınan kararların Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve Türk halkı nezdinde hiçbir geçerliliği olmadığı, bunun iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ile de bağdaşmadığı iletildi.

GÖZ YUMACAK DEĞİLİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Meclis’te gazetecilerin sorusu üzerine, zamanlamaya da dikkat çekerek şöyle dedi: “Bizim için yok hükmünde olan bir karardır. Zamanlaması ilginç. Sözde soykırımla ilgili karar, tasarı değil bir karar. Hiçbir bağlayıcılığı yok diye göz yumacak değiliz. Tepkimizi ortaya koyduk. Sizler de bizler de bunun sebebini biliyoruz. Bunun sebebi Suriye’deki oyunu bozmamızdır. Orada bir terör devleti kurulmak isteniyordu. Attığımız adımlarla bu oyunu bozduk bunun intikamını almaya çalışıyorlar. Bugüne kadar böyle bir karar tasarısı ne Senato ne de Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmemiştir. Demokles’in kılıcı gibi tutuyorlar. Bu kararın hukuki bir neticesi yoktur. Daha önce Almanya Meclisi de benzer bir karar almıştı ama Merkel yönetim olarak farklı düşündüklerini açıklamıştı. Dolayısıyla önemli olan yönetimin tutumudur.”

POLİTİKA İHLALİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter’dan yaptığı paylaşımda özetle şunları kaydetti: “ABD Temsilciler Meclisi’nin Türkiye’ye yaptırım uygulamakla tehdit eden yasa tasarısı stratejik müttefiklik ruhuna doğrudan ters düşmektedir. Tasarının, ABD yönetimi ile Türkiye’nin 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmayı hedeflediği bir zamana denk gelmesi, ABD hükümetinin bir politikasının da ihlalidir. Terör örgütünü korumak için NATO müttefikine yaptırım uygulamaya kalkmak ancak ve ancak stratejik bir vizyonsuzluk ve sahadaki gerçeklerden kopuş olarak tanımlanabilir. İlişkilerimize zarar vermeye yönelik bu girişimlerin, mevcut ikili işbirliğimizin birçok alanında uzun vadede zararlı sonuçları olacaktır. ABD Temsilciler Meclisi’nde oylanan yasa tasarısı ABD-Türkiye ilişkilerine değer veren herkes adına endişe verici bir gelişmedir. Tasarıya evet oyu verenler, çalkantılı bir bölgede, stratejik açıdan kritik olan ilişkilerin kötüye gitmesinden de sorumlu olacaklardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermeni topluluğuna baş sağlığı dilemiş ve üzüntülerini iletmişti. Birinci Dünya Savaşı’nda olanları araştıracak bir tarih komisyonu kurulmasını istediğini de dile getirmişti. Siyasi amaçlar uğruna tarihin siyasileştirilmesi kabul edilemez. Ermeni kardeşlerimize, tarihlerini, iç siyasi hesapların bir aracı haline getirmemeleri yönünde çağrı yapıyoruz. .”

TARİHLERİNE BAKSINLAR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Amerikan Temsilciler Meclisi’nin Ermeni tasarısı, tarihin siyasete alet edilmesinin utanç verici örneklerinden biridir. Türkiye’ye soykırım suçlamasında bulunanlar önce kendi tarihlerine ve destekledikleri Asala ve PKK terör örgütlerinin kanlı geçmişine baksınlar” dedi.

MÜTTEFİKLİK RUHUNA AYKIRI

- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile Suriye’deki güvenli bölge görüşmelerinin tamamlandığını belirterek, “Büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Devriyeler önümüzdeki günlerde başlayacak, 1-2 güne başlar” dedi.

Akar dün AK Parti’nin Meclis grup toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, şöyle konuştu: “Her zaman söylediğimiz gibi DEAŞ ve PYD/YPG/PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, bu çerçevede 3 bin DEAŞ’lı teröristi Suriye’nin kuzeyinde, 700 civarında DEAŞ’lı teröristi de Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirdiğini hiçbir zaman unutmayalım. Bu mücadeleye herhangi bir şekilde zarar vermemek için alınan kararların, yapılan açıklamaların dikkatle yapılmasının terörle mücadele bakımından çok büyük önemi olduğunu sadece Türk değil, Amerikan kamuoyunun da dikkatlerine sunmak istiyorum. Bu çalışmaların anlaşılması lazım. Bu çalışmaların iyi değerlendirilmesi lazım. Bu çalışmaları yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin herhangi bir şekilde böyle yanlış muameleye tabi tutulmaması lazım. Bu, müttefiklik ruhuna, ittifaktaki çalışmalarımıza, beraber yaptığımız operasyonlara, tatbikatlara son derece aykırı bir şey. Özgür ve bağımsız düşünebilen Amerikalıların, Kongre’yi bu kararından döndüreceklerine, Kongre’nin bu yanlış yoldan gitmesini önleyeceklerine inanıyorum.”

YOK HÜKMÜNDE

- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, “Manidar bir zamanlamayla ABD Temsilciler Meclisi’nden çıkan karar, beyhude bir girişimdir. Bizim için, devletimiz için, milletimiz için yok hükmündedir” dedi. Bakan Gül, ABD kararına şöyle tepki gösterdi: “Güneşi balçıkla sıvamaya kalkanlar, eninde sonunda ellerine yüzlerine bulaştırdıkları çamurla baş başa kalacaktır. Tarihin istismarı, bunu yapanlara belki üç beş oy kazandırır. Saygın ve tutarlı olmayı bu küçük çıkarlara feda etmeyi göze alanlara hakikat merhem olamaz. Neyi neye feda ettikleri de kendi bilecekleri iştir, bizim derdimiz değildir. Ancak şunu herkes bilmelidir, bizim tarihimizde utanç yoktur, leke yoktur. Soykırım lafı eden müstevliler, önce kendi tarihleriyle yüzleşsinler. Bizim tarihimiz, hak, hakikat, adalet üzerine yükselir. Bizim coğrafyamız kırımdan, kıyımdan kaçanların sığınağıdır. Hem geçmiş hem bugün, bu yalın gerçeğin tanığıdır.”

HİÇBİR KARAR MÜCADELEYİ DURDURAMAZ

- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay Twitter’dan “Hiçbir yaptırım kararı Türkiye’nin yurtiçinde ve yurtdışında teröre karşı verdiği haklı mücadeleyi durduramayacaktır” mesajını paylaştı.

ERMENİSTAN TEBRİK ETTİ

- ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, Temsilciler Meclisi’nin kabul ettiği karar tasarısı konusunda “ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımını tanıma yönündeki tarihi kararını selamlıyorum. 296 sayılı karar, Ermeni soykırımından hayatta kalanların soyundan gelen milyonlarca kişiyi teselli eden; hakikate ve tarihsel adalete hizmet etme yolunda atılmış cesur bir adımdır” açıklamasını yaptı.

GÖZLER SENATO’DA

- ABD Temsilciler Meclisi’nin 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karar tasarısını ve Türkiye’ye yönelik yaptırımları kabul etmesinin ardından gözler ABD Senatosu’na çevrildi. New York Times gazetesinin haberine göre, Senato’daki çoğunluk lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, böylesi bir yaptırım paketini kısa süre içinde Senato’ya getirmeye niyetli olmadığını ifade etti. Söz konusu yaptırım kararının kabul edilmesi için Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato tarafından oylama sonucu kabul edilmesi ve Başkan Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Yaptırım paketinin Senato’da üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi durumunda Trump’ın veto yetkisi kalkıyor. Kabul edilen sözde ‘soykırım’ tasarısı ise ‘karar tasarısı’ olduğu ve yasal bağlayıcılığı bulunmadığı için Trump’ın onayına ihtiyaç duymuyor.

‘SOPA OLARAK KULLANILMAMALI’

- AMERİKAN Temsilciler Meclisi’nde Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan sözde ‘soykırım’ tasarısı önceki gün 405 ‘evet’ oyuna karşılık 11 ‘hayır’ oyuyla meclisten geçti. Schiff, mecliste yaptığı konuşmada 19 yıldır bu kararın çıkması için uğraştığını söyledi. Schiff geçmişte üç ABD başkanı tarafından engellenmişti. Tasarıya çekimser oy veren tek Demokrat Partili Vekil Ilhan Omar, bu nedenle partisinden yoğun eleştiriye maruz kaldı. Ilhan Omar, Türkiye’nin Suriye’deki terör unsurlarına yönelik harekâtından sonra gerçekleşen oylama konusunda “Soykırımın tanınması, siyasi bir mücadelede sopa olarak kullanılmamalıdır” dedi. Omar, konuşmasında ABD’nin milyonlarca insanın hayatına neden olan transatlantik köle ticaretini ve yerli Amerikalıların katledilmesini resmen kabul etmesi gerektiğini de söyledi.