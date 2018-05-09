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    Ankara'daki ünlü park kiralanacak

    Murat YILMAZ/ANKARA
    09.05.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

    Ankara’da yapımına 2013 yılında başlanan Ankapark için Ankara Büyükşehir Belediyesi, şartname hazırlayarak kiralama veya işletme ihalesine çıkacak. Belediye Meclisi, dün kira veya işletme sözleşmesinin imzalanması yetkisini Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na verdi.

    Ankaradaki ünlü park kiralanacakEski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapımına başlanan ve çalışmaları devam eden Ankapark için Ankara Büyükşehir Belediyesi, şartname hazırlayarak kiralama veya işletme ihalesine çıkmaya hazırlanıyor.

    Konuya ilişkin Başkanlık Yazısı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlandı. CHP grubunun ‘ret’ oyu kullandığı karar ile kira veya işletme sözleşmesinin imzalanması yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na verildi.

    5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu’nun ilgili maddesine yer verilen Başkanlık Yazısı’nda Atatürk Orman Çiftliği ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokoller ile hayvanat bahçesi ve Temapark alanının intifa hakkının 10 yılı aşmamak üzere belediyeye verildiği hatırlatıldı.

    Yazıda temapark alanının Ankapark bölümünün tamamlandığı belirtilerek “Söz konusu Ankapark alanının bu kanunda belirtilen süre içerisinde üçüncü şahıslara kiraya veya işletmeye verilmesi planlanmaktadır” denildi.

    Oy çokluğuyla alınan karara göre 10 yıllık süre ile ilgili bir kanun değişikliği olması halinde yeni sürenin en üst seviyesini kapsayacak şekilde ihaleye çıkılacak.

    Ankapark’ın kiraya veya işletmeye verilmesi, gerekli şartnamenin ve taslak sözleşmenin hazırlanması, şartnameye ve sözleşmeye konulması gereken hükümlerin oluşturulması, kira veya işletme sözleşmesinin imzalanması yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda olacak.

    Ankaradaki ünlü park kiralanacak

     

    Etiketler: kiralık , gündem
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