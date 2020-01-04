Ankara'daki sır cinayet çözüldü! Katil 'Ramazan Dirgen' çıktı...
Ankara’nın Çubuk ilçesinde 40 günlük bebeğinin yanında ikisi boğazından olmak üzere 20 bıçak darbesiyle vahşice öldürülen Nazmiye Koyuncu cinayeti çözüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri, evde bulunan kanlı parmak izinden yola çıkarak belirlediği şüpheli Ramazan Dirgen’i Çubuk’ta yakaladı.
Kendisi de evli ve eşi hamile olan Dirgen, sorgusunda cinayet işlediğini itiraf ederken, Nazmiye Koyuncu ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu iddia etti. Dirgen’in, “Nazmiye ile gönül ilişkimiz vardı.
Evlendikten sonra da görüşmeye devam ediyorduk. Cinayet günü de eve gittim. Aramızda tartışma çıktı. Kendimi kaybettim. Nasıl oldu anlayamadım” dediği öğrenildi.
CÜZDAN VE KÜPESİNİ ALMIŞ
Yapılan araştırmalarda Ramazan Dirgen'in eve girip, Nazmiye Koyuncu'yu bıçakladıktan sonra cüzdan ve küpelerini alarak kaçtığı belirlendi. Ramazan Dirgen, polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Dirgen'in kullandığı araçta ve evinde yapılan aramada olayda kullandığı 2 bıçak ile olay günü giydiği kan lekeleri bulunan elbiseleri ve ölen Nazmiye Koyuncu'ya ait cüzdan ile küpesi ele geçirildi. Şüphelinin, Cinayet Büro Amirliği'deki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği de belirtildi.
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Dirgen, Adliye’ye sevk edildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle