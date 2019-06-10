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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haluk KARAASLAN- Erdal KATIRANCI/DHA
10.06.2019 - 17:22, Son Güncelleme:

‘Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik’

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‘Çığlıklarımızı kimse duymadı, ölümü bekledik’

Ankara'da dün meydana gelen sel felaketinde suyla kaplanan evlerinden, boğulmak üzereyken polisin kapıyı kırmasıyla kurtarılan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17) yaşadıklarını anlattı. Sude Oğuzman, "Çığlıklarımızı kimse duymadığı için bir süre sonra umudumuzu kestik, ölümü beklemeye başladık. Sesleri duyunca polis olduklarını ve bizi kurtarmaya geldiklerini anladık" dedi.

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  • Selde boğulmaktan son anda kurtarılan Sude ve annesi konuştu
  • Selde boğulmaktan son anda kurtarılan Sude ve annesi konuştu
  • Selde boğulmaktan son anda kurtarılan Sude ve annesi konuştu
  • Selde boğulmaktan son anda kurtarılan Sude ve annesi konuştu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Başkent'te dün etkili olan sağanağın neden olduğu sel felaketinde, Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman'ın oturduğu Sincan Ulubatlı Hasan Mahallesi Birgül Sokak'taki apartmanın bodrum katındaki evlerini su bastı. Yükselen sel suları nedeniyle kapıyı açamayan anne ve kızı, içeride mahsur kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen Sincan Fatih Polis Merkezi'nde görevli Komiser Yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer, kapıyı kırarak içeriye girdi. Boğulmak üzere olan anne ve kızı, suyun tahliye edilmesi ardından evden çıkarıldı.

POLİSLER ZİYARET ETTİ

Komiser Yardımcıları Hakan Gür ve Kadir Gönüllüer, anne ile kızına 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu. Ziyarette Nurgül Artan ve kızı Sude Oğuzman, kendilerini ölümden kurtaran komiser yardımcılarına sarılarak teşekkür etti. Komiser Yardımcısı Hakan Gür, "Biz zaten bölgedeydik, anonsu duyunca hemen geldik. Biz hemen suları yararak, kapıyı kırmaya çalıştık. Amacımız bir an önce kadınları kurtarmaktı. O anda kendi annemiz, kız kardeşimiz olarak gördük. Kadınların sesini duyunca suyu unutup tekme ve çekiç darbeleri ile kapıyı kırdık" dedi.

Komiser Yardımcı Kadir Gönüllüer ise "Mazgalla kapıyı kırdık. Su tamamen boşaldı. İçeriye girdik, mutfak tarafında ses duyduk. Mutfak kapısının önüne dolap devrilmişti. Dolabı çektik ve hep beraber aileyi dışarıya çıkardık" diye konuştu.

'ÖLÜMÜ BEKLEMEYE BAŞLADIK'

Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Sude Oğuzman, sağanak sonrası evde önce halı ve eşyaları topladıklarını belirtti. Ardından pencerelerin açılıp evin su ile dolmaya başladığını anlatan Sude Oğuzman, "Evden çıkmaya çalıştık; ama kapıyı açtığımızda benim boyuma yakın bir su üzerimize doğru akmaya başladı. Ardından mutfağa geçip masanın üzerine çıktık. Su yükselmeye devam ettiği için buzdolabı devrildi ve kapıyı sıkıştırdı. Sonra mutfaktaki eşyalar yüzmeye başladı. Çığlıklarınızı kimse duymadığı için bir süre sonra umudumuzu kestik, ölümü beklemeye başladık. Yarım saat, 45 dakika sonra polis ekibi gelmiş. Kapıyı tekme atarak açmaya çalışmışlar. Sesleri duyunca polis olduklarını ve bizi kurtarmaya geldiklerini anladık. Hemen seslendik, mutfakta olduğumuzu ve iki kişi olduğumuzu söyledik. Başta buzdolabı kapıyı sıkıştırdığı için açamadılar. Ardından zorlayarak kapıyı açtılar. Biri annemi, diğeri beni aldı ve ilk basamağa kadar yüzerek çıktık evden" dedi.

2 çocuk annesi Nurgül Artan ise mahsur kaldıkları evi kredi çekerek satın aldıklarını, eşyalarının zarar gördüğünü, selde çantasını ve cüzdanını da kaybettiğini, çok mağdur olduklarını söyledi.

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