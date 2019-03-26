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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.03.2019 - 06:52, Son Güncelleme:

Ankara'daki ölüm takibinin arkasından iş arkadaşı çıktı! Takip etti, çarptı, ateş açtı

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Ankara'daki ölüm takibinin arkasından iş arkadaşı çıktı! Takip etti, çarptı, ateş açtı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde çevre yolu istikametine giden Önder Y.'yi takip eden bir başka otomobilden ateş açıldı. Paniğe kapılan Önder Y. telefonla arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Esrarengiz olay bununla da bitmedi. Önder Y., otomobiline çarpan ve ardından da kurşun yağdıran kişinin bir süre önce tartıştığı iş arkadaşı Cemal Ö. olduğunu fark etti! Polis ekipleri kaçan araçtaki üç kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yozgat Bulvarı'ndan çevre yolu istikametine giden Önder Y'nin kullandığı 06 BHZ 100 plakalı otomobili takip eden 06 FL 8451 plakalı araçtaki üç kişi havaya ateş açtı.

Paniğe kapılan Önder Y. ara sokaklardan kaçmaya çalışırken telefonla arkadaşlarını arayarak yardım istedi.  Bir süre devam eden kovalamaca sonucu peşindeki araç Önder Y'nin kullandığı otomobili 1488. Cadde'de önüne geçerek durdurdu.

HIZLA OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu sırada Önder Y'nin manevra yapmaya çalıştığı sırada önündeki araç geri vitese takarak hızla otomobile çarptı.  Çarpmanın şiddetiyle otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken araçtan inen üç kişiden biri Önder Y'nin bulunduğu otomobilin sağ ön kapısındaki camdan içeriye iki el ateş etti.

ATEŞ EDEN KİŞİNİN TARTIŞTIĞI İŞ ARKADAŞI OLDUĞUNU FARK ETTİ

Ateş eden kişinin bir süre önce tartıştığı iş arkadaşı Cemal Ö. olduğunu fark eden Önder Y. olaydan yara almadan kurtuldu.

Bu arada Önder Y'nin arkadaşlarının olay yerine geldiğini gören Cemal Ö. ve beraberindekiler araçlarına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaçan araçtaki üç kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yeri inceleme ekipleri de yaptıkları incelemede otomobilin yanında iki boş kovan bulurken, mermilerin araçtaki döşemelere isabet ettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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