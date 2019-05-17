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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
17.05.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Ankara'daki K.İ.T. yelekliler çökertildi! 'Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım'

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Ankara'daki K.İ.T. yelekliler çökertildi! 'Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım'

ANKARA'da uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarını yöneten; 'yağma', 'tehdit', 'fuhşa aracılık etmek' dahil çok sayıda suça karışan ve liderliğini cezaevindeki Kadir İnan'ın yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik soruşturma tamamlandı. Örgüt yöneticileri hakkında 99,5 yıla kadar hapis talep edilen iddianamede, bir annenin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yaptığı 'Lütfen çığlıklarıma kulak verin. Ankara Kale Mahallesi'nde apaçık uyuşturucu satıyorlar. Ben artık susmayacağım, çocukların heba olmasına daha fazla sessiz kalmayacağım. Hem içiyorlar hem satıyorlar. Hepsi 13,14,15,16 yaş aralığında çocuklar. Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım' ihbarına da yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlarla Mücadele Bürosu'nca 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarını yöneten suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.  Savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerini takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin yanı sıra örgüte sızan polislerle çete üyeleri, adım adım izlendi. Polis, birçok noktada uyuşturucu alışverişini görüntüledi; telefonları dinlenen çete üyelerinin işledikleri suçlar tespit edildi.

Ankaradaki K.İ.T. yelekliler çökertildi Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım



Mart ayında 3 bin 500 polisin katıldığı, helikopter destekli 'Kale' adı verilen operasyonda, aralarında örgüt lideri Kadir İnan'ın 2 kardeşinin de bulunduğu 126 kişi gözaltına alındı. Aynı örgüte yönelik daha sonra yapılan operasyonlarda da çok sayıda kişi gözaltına alındı.

'OTORİTE BOŞLUĞU' VURGUSU

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, 1,5 ay gibi kısa sürede iddianameyi tamamlayarak, 99 kişi hakkında dava açtı. Şüphelilerin telefon dinleme dökümlerinin, uyuşturucu alışverişi sırasında çekilen fotoğraflarının, banka hesap hareketlerinin detaylı yer aldığı 1662 sayfalık iddianamede, suç örgütünün Ankara'da ulaştığı güce dikkat çekildi.

Ankaradaki K.İ.T. yelekliler çökertildi Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım



İddianamede, bu tür suç örgütlerinin 'otorite boşluğu'ndan faydalandığı belirtilerek, "Şüphelilerin oluşabilecek hukuksal ve fiili boşluklardan faydalanıp, kendilerine organize ve illegal bir şekilde rant elde etmelerinin önüne geçilebilmesi adına, devlet tüzel kişiliğine alternatif görme gibi akıl ve mantığın kabul edemeyeceği düşüncelere kapılan oluşumların, bu tür faaliyetlerde  bulunamayacak şekilde ortadan kaldırılması adına operasyon gerçekleştirilmiştir" denildi.

ÖRGÜTÜ CEZAEVİNDEN YÖNETMİŞ

Örgüt lideri Kadir İnan'ın; hükümlü bulunduğu Elazığ Cezaevi'nden, yasa dışı yollarla içeri soktuğu cep telefonuyla yaptığı görüşmelerde ve görüşüne gelen avukatları, kardeşleri Ayetullah ile Zülfikar İnan, resmi nikahsız birlikte yaşadığı örgüt üyesi Asena İnan, adamlarından Tugay İnacı'yla yaptığı yüz yüze görüşmelerde talimatlarını vererek, örgütü yönettiği belirtildi. Örgütün yapılanmasında gizliliğe önem verildiği, hiyerarşik olarak 2 gruba ayrıldığı belirtildi.

1'inci grubun Zülfikar İnan, Ayetullah İnan, Tugay İnancı, Cuma Torun ve sokak satışından sorumlu Soner Ceylan, Yusuf Gençyılmaz, Sertaç Ezer ile Tufan Güçtekin tarafından yönetildiği, 2'nci grubun ise Ferhat Sönmez ve Hasan Feyyaz Sağdıç tarafından organize edildiği yer aldı.

Ankaradaki K.İ.T. yelekliler çökertildi Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım


'K.İ.T.' YAZILI YELEKLER GİYİP, KONTROLÜ SAĞLAMIŞLAR

İddianamede, örgütün uyuşturucu dışında otoparklar ve otomobil pazarlarında etkin olduğu belirtilerek, Ovacık Başkent Oto Pazarı'na ait yüzde 55'lik hissenin, örgüt liderinin talimatları doğrultusunda örgüt yönetim ve üyelerince tehdit ve şantajla alındığı, örgüt üyelerinin buraya yerleştirildiği ve oto pazar yönetiminin ele geçirildiği anlatıldı. Örgütün buraya yerleştirdiği adamlarına sözde 'K.İ.T.' (Kadir İnan Teşkilatı-Kadir İnan Timi) yazılı yelekler giydirdiği ve otoparkın tüm denetimini bu yelekleri giyen kişilerin yaptığı belirtildi. Örgütün sosyal medya yapılanmasının da anlatıldığı iddianamede, bu sayede örgüt üyelerinin denetim altında tutulduğu, gizliliğin esas alındığı sosyal medya sorumlularının resimlerinin altına  'K.İ.T. AİLESİ' ibarelerinin yer aldığı kaydedildi.

Ankaradaki K.İ.T. yelekliler çökertildi Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım


ANNENİN CİMER'E İHBARI İDDİANAMEDE

İddianamede, ayrıca suç örgütüne yönelik yapılan ihbarlar da tarihleriyle yer aldı. Kale Mahallesi'nde oturan bir annenin CİMER'e yaptığı ihbar ise çevre sakinlerinin örgüte karşı çaresizliğini ortaya koydu. Kadının, 'Sayın Cumhurbaşkanım; ben bir anneyim' sözleriyle başlayan ihbarında şunları söylediği kaydedildi:

'Lütfen çığlıklarıma kulak verin, bütün çocukların annesiyim. Ankara Kale Mahallesi’nde apaçık uyuşturucu satıyorlar. Buradaki herkes kimin yaptığını bilip, korkudan söylemiyorlar. 155’e açık isim vermeme rağmen, ekipler hiçbir şey yapmıyor. Arada gelip rüşvet alan polisler bile varmış. Ben artık susmayacağım, çocukların heba olmasına daha fazla sessiz kalmayacağım. Hem içiyorlar hem satıyorlar. Hepsi 13,14,15,16 yaş aralığında çocuklar. Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım.'

İhbarında çete üyelerinin isimlerini de veren kadının çığlığı, savcının iddianamesinde yer aldı.

Ankaradaki K.İ.T. yelekliler çökertildi Burayı temizleyin Allah aşkına Cumhurbaşkanım


99,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; 'yöneticilik'le suçlanan Kadir İnan, Zülfikar İnan, Ayetullah İnan, Tugay İnancı, Cuma Torun, Soner Ceylan, Yusuf Gençyılmaz, Sertaç Ezer, Tufan Güçtekin, Ferhat Sönmez, Hasan Feyyaz Sağdıç işlenen tüm suçlardan sorumlu tutuldu. Bu isimlerden bazıları 99,5 yıla kadar hapis ve 116 bin güne kadar adli para cezasıyla diğer çete üyeleri ise işledikleri suçlara göre değişen yıllarda hapis cezalarıyla yargılanacak.

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