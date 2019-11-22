Ankara'daki hain saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'daki hain saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
GeriGündem Ankara'daki hain saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)
22.11.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Ankara'daki hain saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ANKARA Garı'nda, 10 Ekim 2015'de terör örgütü DEAŞ saldırısı sonucu 100 kişinin yaşamının yitirdiği katliamla ilgili, dosyası ayrılan sanıkların yargılandığı dava dosyasına, ana davada 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10 bin 568 yıl hapis cezası alan Yakub Şahin’in saldırıdan önce, 2 ton gübre almaya çalıştığı anlara ait görüntüler girdi.

Ankara Garı'nda 10 Ekim 2015'de düzenlenen saldırıyla ilgili 16'sı firari 1'i birleşen dosya sanığı 17 sanığın yargılanmasına Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti, savcılıktan saldırıyla ilgili 9 klasörün daha mahkemeye gönderildiğini belirtti. duruşma ertelenirken, müşteki avukatları, savcılığın mahkemeye göndermeyi unuttuğunu ileri sürdükleri bu klasörler içerisinde, ana davada ceza alan Yakup Şahin’in, saldırıdan 10 gün önce Nizip'te bulunan Özdemir Tarım isimli iş yerinde, bomba yapımında kullanılan 2 ton gübre satın almak isterken güvenlik kamera görüntülerine yansıdığı anların girdiğini belirtti.

Avukatlar, Şahin'in dava aşamasındaki savunmasında Nizip'e gübre almaya gittiğini ama satıcının vermediğini söylediğini hatırlattılar. Avukatlar, bu ifade sonrası mahkemeden sanığın ifadeleri doğrultusunda araştırma yapılmasını  istediklerini ancak mahkemenin taleplerini reddettiğini belirttiler.  

SATICI ŞAHİN'E PARASINI GERİ VERİYOR

Dosyaya giren görüntülerde; Yakup Şahin işyerine giriyor ve satıcıya para ödüyor. Bir süre sonra gübreleri almak için gelen Şahin’e, dosyadaki bilgilere göre satıcı kimlik soruyor. Şahin ise kimliği olmadığını söyleyince satıcı, kimliği yoksa gübreleri alamayacağını söylüyor. Bunun üzerine satıcı, Şahin’e parasını geri ödüyor.

Müşteki avukatlarının iddiasına göre, satıcının polisi araması üzerine Şahin hakkında ihbar tutanağı hazırlandı ve istihbari bilgi paylaşımı yapıldı. Ancak daha sonra Şahin hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Saldırının önemli isimlerinden Şahin, bombacılara eskortluk yaparak katliam gerçekleştirildi.

Ankaradaki hain saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

KARAR 3 AĞUSTOS 2018'DE ÇIKMIŞTI

Katliamla ilgili görülen ana davada karar 3 Ağustos 2018'de çıkmış, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç, 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.

Ayrıca bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme, sanıklardan bazılarına da terör örgütü yöneticiliği ve terör örgütü üyeliği suçlarından ceza vermişti.

Firari sanıklar İlhami Balı, Savaş Yıldız, Edremit Türe, Deniz Büyükçelebi, Yakup Selağzı, Kasım Dere, Nusret Yılmaz, Mustafa Delibaşlar, Walentina Slobodjanjuk, Muhammet Zana Alkan, Ömer Deniz Dündar, Cebrail Kaya, Ahmet Güneş, Kenan Kutval, Bayram Yıldız ve Hasan Hüseyin Uğur'un dosyaları ayrılmış ve bu sanıkların yargılanmasına daha sonra başlanmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle