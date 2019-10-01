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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN- İrfan ÖZŞEKER/ANKARA, (DHA)- AA
01.10.2019 - 15:37, Son Güncelleme:

Ankara'daki feci kazada en acı tesadüf

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Ankara'da özel halk otobüsünün yol kenarında durağa çarpması sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden Türkan Kayış (48), Muzaffer Emre Sarıyıldız (21) ve Iraklı Younis Abdalla Younis (26) kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazada ağabeyini kaybeden 17 yaşındaki Irak uyruklu Sufyan Younis, "Kazayı duyunca başka bir ağabeyimle olay yerine gittik. Younis ağabeyimin orada olduğunu bilmiyorduk, herkes gibi kazayı izliyorduk. Bu sırada polis aradı, ağabeyimin kaza yaptığını ve hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi.'' dedi

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  • Ankaradaki feci kazada en acı tesadüf
  • Ankaradaki feci kazada en acı tesadüf
  • Ankaradaki feci kazada en acı tesadüf
  • Ankaradaki feci kazada en acı tesadüf
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Mamak ilçesinde, dün saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada Baki Ayaz yönetimindeki 06 BA 9678 plakalı halk otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki otobüs durağına ve aydınlatma direğine çarptı. Otobüsün altında kalan 4 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kazada ölen Türkan Kayış, Muzaffer Emre Sarıyıldız ve Younis Abdalla Younis için Ortaköy İzzet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve kazada ölenlerin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Üniversite öğrencisi Muzaffer Emre Sarıyıldız'ın annesi Hüsnüye ve babası Muzaffer Sarıyıldız, törende gözyaşlarına boğuldu. Anne ve babayı, diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. 

'HERKES GİBİ KAZAYI İZLİYORDUK'

Kazada ağabeyini kaybeden 17 yaşındaki Irak uyruklu Sufyan Younis, Türkiye'ye 4 yıl önce geldiklerini ve ağabeyinin lokantada çalıştığını belirtirek, "Kazayı duyunca başka bir ağabeyimle olay yerine gittik.

Younis ağabeyimin orada olduğunu bilmiyorduk, herkes gibi kazayı izliyorduk. Bu sırada polis aradı, ağabeyimin kaza yaptığını ve hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi. Koşarak hastaneye gittik. Anneme haber veremedik.

Gittiğimizde ağabeyim kendindeydi; ama çok kan kaybetmişti. Sonra kalbi durdu. Durakta otobüs bekliyormuş, o sıra otobüs çarpmış" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HIZ SORUNU YOK

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise kazayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Teknik incelemelerden sonra ortaya çıkacak; ama frene basmadığı çok net gözüküyor. Bir özel durum olduğu gözüküyor. Ya bir rahatsızlık geçirdi, ya dikkati dağıldı, başka bir şey var, sonuçta çok üzücü. Durağa yaklaşma hızında problem yok, sadece durmuyor.

Bundan sonra ne yapabiliriz onları konuşuyoruz, biraz daha denetimlerin artması önemli. Psikoteknik testlerin biraz daha sık yapılması, bilinçlenmenin sağlanması; ama burada hız sorunu yok.

Başka yerlerde hız sorunu var; ama bunda yok. Biz üstümüze düşeni takip edeceğiz. Bir daha böyle bir olay yaşanmaması için denetimlerin artırılması ve şoförlerin titizlikle seçilmesi, düzenli olarak testlere tabi tutulması önemli.

 Rahatsızlığı olabilir; ama o koltuğa oturmaması lazım. Teknik heyet aracı inceliyor. Umarım bir daha böyle olay yaşanmaz."

Kayış, Younis ve Sarıyıldız'ın cenazeleri, öğlen kılınan cenaze namazlarının ardından Ortaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankaradaki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Ankara'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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