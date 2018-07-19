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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Murat YILMAZ/ANKARA
19.07.2018 - 14:23, Son Güncelleme:

Ankara’daki dev parka yine talip çıkmadı

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Ankara’daki dev parka yine talip çıkmadı

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in "en büyük hayalim" dediği projelerden biri olan Ankapark için bugün üçüncü kez ihale düzenlendi. Dev park için teklif veren olmayınca ihale bir kez daha ertelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne 29 yıllığına tahsis edilen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisindeki Ankapark için bugün üçüncü kez ihale düzenlendi. Dev parkı kiralamak için teklif veren olmayınca ihale 2 Ağustos’a ertelendi.

Ankara’nın turizmine katkı sağlaması amacıyla yapımına 2013 yılında başlanan Ankapark için ilk ihale 14 Haziran’da, ikinci ihale ise 28 Haziran’da düzenlenmişti. İlk ihale, katılan olmadığı için ertelenirken, ikinci ihale ise tek teklif veren Azeri firmanın dosyasındaki eksiklik nedeniyle iptal edilmişti.

2 AĞUSTOS’TA 4’NCÜ KEZ İHALE YAPILACAK

Parkın işletmeye verilmesi için üçüncü ihale bugün saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının 18. katında bulunan Encümen Salonu’nda yapıldı. Parkın işletmesi için bu kez teklif veren olmadı. İhale 2 Ağustos’a ertelendi. Ankapark alanının işletilmesi için muhammen bedel 765 milyon 600 bin lira, geçici teminat da 22 milyon 968 bin lira olarak belirlenmişti. İhaleye katılmak isteyenler için 5 bin TL karşılığında şartname almak zorunluluğu bulunuyordu.

Ankara’daki dev parka yine talip çıkmadı


 

 

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