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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Murat YILMAZ/ANKARA
15.08.2018 - 22:37, Son Güncelleme:

Ankara’daki belediyeden dikkat çeken ABD kararı

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Ankara’daki belediyeden dikkat çeken ABD kararı

Ankara’da Keçiören Belediyesi Amerika menşeili firmalara ruhsat vermeme kararı aldı. Bu kapsamda ilçede faaliyet göstermek isteyen MC Donalds, Burger King, Starbucks gibi büyük firmalara ruhsat verilmeyecek. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ediyoruz” dedi.

ABD ile yaşanan gerilimin ardından bir hamle de Ankara’da Keçiören Belediyesi’nden geldi. Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle MC Donalds, Burger King, Starbucks gibi ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda ilçede faaliyet göstermek isteyen tüm firmalara bu karar uygulanarak ruhsat verilmeyecek. Kahve ve restoran zinciri gibi büyük firmalar da ruhsat alamayacak.

OY BİRLİĞİYLE KARARLAŞTIRILDI

Kararın diğer belediyelere de örnek olması temennisinde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:  “Ülkemiz milli bir duruş sergileyerek 15 Temmuz’un devamı niteliğindeki bu ekonomik savaşı da yenilgiye mahkûm edecek, saygın, bağımsız, güçlü hukuk devleti kimliğini bu vesileyle de yeniden pekiştirecektir. Keçiören Belediyesi de ülkemize karşı başlatılan bu ekonomik savaşa kayıtsız kalmamış, yine bir ilke imza atarak Belediye Meclisi’nce aldığı kararla ABD menşeili firmalara bugünden itibaren ruhsat verilmemesini oy birliğiyle kararlaştırmıştır. 

BİLBORDLARA TÜRK LİRASI İLANI

Ayrıca Türk Lirası üzerinden başlatılan ekonomik saldırıya karşı tüm ilçe Türk bayrağı görselli “milli paramız milli davamız” yazılı billboardlarla donatılmış, vatandaşlara dövizini bozdurarak Türk Lirasına sahip çıkma çağrısı yapılmıştır. Vatandaşımızın duyarlılığı ve devletimizin kararlılığı da bir kez daha göstermiştir ki milli menfaatlerden asla taviz verilmeyerek, ülke ekonomisinin dinamikleri güçlendirilmeye devam edecektir.

TÜM BELEDİYELERİ DAVET EDİYORUZ

Tüm belediyeleri tehdit ve yaptırımlarla kaos ortamı oluşturmak, ülkemizi hukuki sürece müdahaleye zorlamak isteyenlere karşı devletimizin milli duruşunun yanında yer alarak somut adımlar atmaya davet ediyoruz. Aldığımız bu kararın örnek olmasını temenni ederken, ülkemizin asla boyun eğmeyeceğini, teslim olmayacağını ve ekonomik savaşı kaybetmeyeceğini de bir kez daha ilan ediyoruz. “

 

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