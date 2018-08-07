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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (AA)
07.08.2018 - 15:49, Son Güncelleme:

Ankara'daki avukatlara gönderilen ilginç mesaj

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Ankara'daki avukatlara gönderilen ilginç mesaj

Türkiye Barolar Birliğince, avukatlara gönderdiği mesajla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'na aykırı şekilde iş ortaklığı teklif eden ve aracılık faaliyetinde bulunan kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Türkiye Barolar Birliğinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta avukatlara gönderilen cep telefonu mesajı yargıya taşındı. Türkiye Barolar Birliğince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, Ankara'da avukatlık yapan pek çok avukata cep telefonu mesajı gönderildiği ve mesajda "Ankara'da Avukatlık yapıyorsanız aşağıdaki sayıların ne olduğunu bilmeniz sizin için çok önemli olabilir." ifadesinden sonra "875.000-12.000" sayılarına yer verildiği ve detaylar için bir telefon numarası paylaşıldığı aktarıldı.

Bu kişiyle yapılan görüşmede mesaj içeriğinin sorulduğu anlatılan dilekçede, şahsın kamulaştırma davaları üzerinde çalıştığının, sayıların da bununla ilgili olduğunun, iş ortağı avukatlar aradığının anlaşıldığı ifade edildi. Dilekçede, şu ifadelere ver verildi:

"Ankara'da faaliyet gösteren avukatlara gönderilen mesaja istinaden internet sitesinden ulaşılan cep telefonu aranarak şüpheli ile görüşülmüş ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilmiştir. Avukat olmayan kişi tarafından avukatlara bir mesaj ile yapılan bu çağrı, Avukatlık Kanununun 48'inci maddesinde ifadesini bulan aracılık faaliyetidir. Avukat veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ile aracı kullanan avukatların altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacakları hükme bağlanmıştır. Şüpheli hakkında gerekli soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını arz ve talep ederiz."

 

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