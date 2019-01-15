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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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15.01.2019 - 05:59, Son Güncelleme:

Ankara'da zincirleme trafik kazası! Voleybolcular şoka girdi...

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Ankara'da zincirleme trafik kazası! Voleybolcular şoka girdi...

Ankara'da üç otomobil ile bir otobüs ve polis aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandI. Yaralılardan biri sevk edildiği hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inerek kaçtı. Otobüste bulunan Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımı kafilesindeki sporcular kazayı yara almadan atlattı. Voleybolcular daha sonra olay yeri yakınındaki konaklayacakları otele yaya olarak gitti.

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  • Ankarada zincirleme trafik kazası
  • Ankarada zincirleme trafik kazası
  • Ankarada zincirleme trafik kazası
  • Ankarada zincirleme trafik kazası
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Konya yolu Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı istikametine seyreden Mert Karagöz'ün kullandığı 06 NHR 06 plakalı otomobil, Çukurambar mevkisinde aynı yöne giden Muhammet Gökmen idaresindeki 06 GF 363 plakalı araca çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde Halkbank ile yapacağı maç için Ankara'ya gelen Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan Mustafa Gökoğlu'nun kullandığı 06 ZDZ 98 plakalı otobüs ile kafileye eskortluk yapan 06 A 5733 plakalı polis aracı ve Abdurrahman Erdem yönetimindeki 34 LD 7867 plakalı bir otomobile çarparak devrildi.

Kazada, devrilen otomobilin sürücüsü Mert Karagöz ile aynı araçta bulunan Nur Bala Göksu Ofluoğlu yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ AMBULANSTAN İNEREK KAÇTI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mert Karagöz, hastanenin acil servis girişinde ambulanstan inerek kaçtı.

Alkollü olduğu öğrenilen Karagöz, bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak 10 Nisan Polis Merkezine götürüldü. Karagöz, işlemlerinin ardından tedavisi için tekrar hastaneye sevk edildi.

SPORCULAR ŞOKA GİRDİ

Kaza sonrası Rusya'nın Zenit Kazan voleybol takımını taşıyan otobüste küçük çapta hasar meydana geldi. Sporcular ise kazayı yara almadan atlattı. Olayın şokuyla bir süre şaşkınlık yaşayan voleybolcular otobüsten inip kalacakları otele yaya olarak gitti.

Voleybol takımının geceyi geçireceği otelin kazanın meydana geldiği yere yaklaşık 500 metre mesafede olduğu bildirildi.

Zenit Kazan voleybol takımının 2019 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde 16 Ocak Çarşamba günü saat 17.30'da Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Halkbank ile mücadele edeceği öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Konya yolu Mevlana Bulvarı'nın Gölbaşı yönü üç şerit olarak yaklaşık bir saat trafiğe kapalı kaldı. Bu sürede ulaşım polis ekipleri tarafından iki şeritten kontrollü sağlandı.

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