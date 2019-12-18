Ankara'da yoğun sis! Muhabir zor göründü

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Başkent’te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sisli hava, aralıklarla yoğunluğunu arttırarak devam ediyor. Tüm merkez ilçelerde görülen sis, özellikle Bilkent, Bağlum, Dikmen gibi rakımı yüksek semtlerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metrenin altına düştüğü yollarda, sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Termometlererin eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Ankara’da sürücüler, gizli buzlanma riskine karşı uyarıldı.

MUHABİR ZOR GÖRÜNDÜ

CNN Türk muhabiri Mustafa Berber, canlı yayında Ankara'daki son durumu anlattı. Berber, şunları anlattı:

Ankara'da görüş mesafesi gece saatlerinde sıfırın altına düşmüş durumdaydı.

Şu an için sis etkisini artırmış durumda. Ve Büyükşehir Belediyesi de tabelalarla uyarıyor.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre öğle saatlerine kadar sis etkisini gösterecek.

Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve doğu tarafında kalan noktalarında güneşle birlikte sis etkisini azaltmış olsa da özellikle altta kalan bölgelerde sis etkili oluyor.

Gün içerisinde 10 dereceye çıkması tahmin ediliyor. Gece saatlerinde ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor.