Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Yoğun kar yağışı yaşamı zorlaştırdı!
Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından sorgulanmaya başladı. Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken Ankara'nın da aralarında bulunduğu 17 ilde ve 11 ilin ilçelerinde eğitime bugün bir gün ara verilmişti. Peki, Ankara'da okullar yarın tatil olacak mı?
Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürürken valiliklerin aldığı kararlar ile çok sayıda ilde bugün okullar tatil edildi. Ankara'da yoğun kar yağışı kentte yaşayan vatandaşların hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Binlerce öğrenci ise Ankara'da yarın okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı?
Ankara'da kar tatiliyle alakalı Valilik tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
ANKARA'DA KAR YAŞAMI ZORLAŞTIRDI
Ankara’da kar yağışının ardından cadde ve sokaklardaki buzlanma nedeniyle akşam saatlerinde çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Etimesgut ilçesindeki Eryaman semtinde de rampa çıkan otomobil, buzlanma nedeniyle kaymaya başladı. Bu sırada yoldan geçen 4 kişi, kayan aracı herhangi bir yere çarpmaması için durdurmak istedi. Ancak aracı durdurmak isteyenlerden biri otomobile yaklaştığı sırada kayarak düştü. Diğer 3 kişi ise aracı elleriyle durdururken, düşen arkadaşlarının da otomobilin altında kalmasını önledi.
BANKTA KARDAN ADAM
Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ankara’da ilginç kar manzaraları ortaya çıktı. Ankaralılar, beyaza bürünen parklarda kardan adam yapıp kar topu oynayarak karın keyfini çıkardı. Bilkent’teki parkta gezenler, bankta oturan kardan adam yaptı. Bazı kişiler şapkası, atkısı ve güneş gözlüğüyle ilgi çeken kardan adamın dizine uzanıp çektirdikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.
ÇOCUKLAR EĞLENDİ
Ankara’daki 1 günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar, gün boyunca doyasıya eğlendi. Sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan çocuklar, kardan adam yapıp kar topu oynadı. Dikmen Mahallesi’nde oturan çocuklar da mahalle arasındaki sokaklarda kızakları ile kaydı. Kızağı olmayan çocuklar ise evden getirdikleri tepsi ve poşetlerle kayarak eğlenceli vakit geçirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle