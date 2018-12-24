Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? Ankara'da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek!
Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı sorununu yanıtı yüz binlerce öğrencinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ankara'da hava sıcaklıklarının iyice düşmesiyle birlikte soğuk hava kenti etkisi altına aldı. Meteorolojiden yapılan açıklamayla birlikte Ankara'da yoğun kar yağışının başlayacağı bildirildi. Peki, Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı? İşte detaylar.
Meteoroloji, Batı Karadeniz, Ege ve İç Anadolu için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Meteroloji, Ankara için de kar ve don uyarısında bulundu. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi hava sıcaklıkları gündüz ve gece sıfırın altında olacak. Perşembe günü hava sıcaklığının gece -11, gündüz ise -7 olması bekleniyor.
Ankara'da yoğun kar yağışının artmasıyla birlikte, kentte yaşayan yüz binlerce öğrenci her hangi bir tatil açıklaması yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Ankara Valiliğinden konuyla alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelir gelmez haberimizden öğrenebilirsiniz.
ANKARA DONACAK
Ankara'da yoğun kar yağışı bu akşam saatlerinden itibaren başlayacak. Ankara'da da sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Özellikle Başkent'te perşembe günü gündüz sıcaklığı -7 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklığı ise -11 derece olacak. Ankara'da hafta boyunca sıcaklıklar eksi değerlerde olacak.
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