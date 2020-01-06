Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi (Ä°BB) en fazla yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n Beykoz'a dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°stanbul dÃ¼n akÅŸam saatlerinde yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± hava ve fÄ±rtÄ±na etkisine girdi. Åžehrin farklÄ± semtlerinde metrekareye 10 ile 75 kg arasÄ±nda yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kuvvetli, yer yer tam fÄ±rtÄ±na ile birlikte saÄŸanak yaÄŸmur geÃ§iÅŸlerinin Ã‡arÅŸamba sabah saatlerine kadar etkili olmasÄ± bekleniyor.Â

Ä°BB'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, fÄ±rtÄ±na nedeniyle Marmara Denizi'nde deniz ulaÅŸÄ±mÄ± seferlerinde (Åžehir HatlarÄ±, Ä°DO, BUDO) iptaller yaÅŸandÄ±. Tarabya ÃœstÃ¼ Arabayolu Caddesi'nde aÄŸaÃ§ devrildi. TEM HalkalÄ± Yan yol - Ä°kitelli istikameti; Merkezefendi, GÃ¼mÃ¼ÅŸsuyu DavutpaÅŸa Cad. Tramvay yolu; TopkapÄ± AltgeÃ§idi; KadÄ±kÃ¶y CaferaÄŸa Mah. MÃ¼hÃ¼rdar Cad. Tramvay Yolu'nda su birikintisi oluÅŸtu. KabataÅŸ-BaÄŸcÄ±lar TramvayÄ± seferlerinde kÄ±sa sÃ¼reli aksama yaÅŸandÄ±.Â Gece Ä°stanbul genelinde bir araÃ§Â su birikintisinden kurtarÄ±ldÄ±, 14 ayrÄ± noktada Ã§atÄ± ve aÄŸaÃ§ dalÄ± temizliÄŸi yapÄ±ldÄ±.

BEYKOZ VE EYÃœP 70 KG'IN ÃœZERÄ°NDE YAÄžIÅž ALDI

YaÄŸÄ±ÅŸ miktarlarÄ± incelendiÄŸinde saat 12:00 itibari ile en fazla yaÄŸÄ±ÅŸ; Beykoz (74.7kg/m2), EyÃ¼p Hamidiye (74.4kg/m2), ÅžiÅŸli (68kg/m2), Tuzla (68kg/m2) gibi kuzey ilÃ§elerinde oldu. Ä°l genelinde ortalama 36.3 kg/m2 yaÄŸÄ±ÅŸ kaydedildi.Â

FIRTINA VE YAÄžMUR Ã‡ARÅžAMBAYA KADAR SÃœRECEK

Ã–te yandan, meteorolojik verilere gÃ¶re; Ä°stanbul il genelinde kuvvetli, yer yer tam fÄ±rtÄ±na (65-100km/s) ÅŸeklinde etkili olan rÃ¼zgÃ¢rlar ile birlikte kuvvetli saÄŸanak yaÄŸmur geÃ§iÅŸleri (Pazartesi ve SalÄ± toplam 60-120kg/m2) Ã‡arÅŸamba sabah saatlerine kadar devam edecek.Â Ä°stanbul'da hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n 9 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4Â°C altÄ±nda, 10-19 Ocak tarihleri arasÄ±nda ise mevsim normalleri civarÄ±nda seyretmesi bekleniyor.Â EylÃ¼l ayÄ±ndan itibaren mevsim normalleri altÄ±nda seyreden yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeni ile yÃ¼zde 33'ler seviyesine kadar gerileyen Ä°stanbul'daki barajlarÄ±n doluluk oranÄ± ise son yaÄŸÄ±ÅŸlarla yÃ¼zde 40 seviyesine yÃ¼kseldi.





ANKARA KAR ALTINDA

Ankara'da etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ulaÅŸÄ±mÄ± aksattÄ±. Kar nedeniyle bazÄ± araÃ§lar yolda kaldÄ±, maddi hasarlÄ± kazalar meydana geldi.

Ankara'da sabahÄ±n erken saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, Ã¶ÄŸle saatlerine doÄŸru etkisini artÄ±rdÄ±. Zaman zaman tipi ÅŸeklinde ve lapa lapa yaÄŸan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Ã–zellikle yÃ¼ksek kesimlerde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle ulaÅŸÄ±m yavaÅŸlarken, polis ekipleri trafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu bÃ¶lgelerde sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri yÃ¶nlendirerek ulaÅŸÄ±mÄ± rahatlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±ÅŸ lastiÄŸi bulunmayan araÃ§lar trafikte ilerlemekte gÃ¼Ã§ Ã§ekerken, bazÄ± araÃ§lar yolda kaldÄ±. VatandaÅŸlar, yolda kalan araÃ§larÄ± iterek Ã§Ä±karmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ekipleri tarafÄ±ndan kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±lÄ±rken, kentin Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda Ã§ok sayÄ±da trafik kazasÄ± meydana geldi.

Kar, BaÅŸkent'te ÅŸehirlerarasÄ± yollarda da ulaÅŸÄ±mÄ± aksattÄ±. Ankara-KÄ±rÄ±kkale yolunun ElmadaÄŸ mevkiinde yol karla kaplandÄ±. KarayollarÄ± ekipleri bÃ¶lgede kar kÃ¼reme ve temizlik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparak yolu ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±k tutmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ verilerine gÃ¶re, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 3 gÃ¼n boyunca aralÄ±klarla etkisini sÃ¼rdÃ¼receÄŸi belirtildi.





ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATÄ°L MÄ°?



Ankara'da okullarÄ±n tatil olup olmayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan merak ediliyor. GÃ¶zler Ankara ValiliÄŸi'nden gelecek haberde.ValiliÄŸin Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki saatlerde kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi...









ESKÄ°ÅžEHÄ°R'DE EÄžÄ°TÄ°ME KAR ENGELÄ°

EskiÅŸehir'de, sabah saatlerinde etkili olan yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle okullar, bugÃ¼n iÃ§in tatil edildi.

EskiÅŸehir, bu sabah baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±yla kÄ±sa sÃ¼rede beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±. BazÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, araÃ§larÄ±yla yollarda kalÄ±rken, belediye ve KarayollarÄ± ekipleri, kar kÃ¼reme ve tuzlama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±. EskiÅŸehir ValiliÄŸi'nce yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle eÄŸitime 1 gÃ¼n ara verildiÄŸi belirtilerek, "BÃ¶lgemizde gÃ¶rÃ¼len yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve soÄŸuk hava nedeniyle, 06 Ocak 2020 Pazartesi gÃ¼nÃ¼, ilimiz genelindeki resmi ve Ã¶zel tÃ¼m okul ve kurumlarÄ±mÄ±zda (okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygÄ±n eÄŸitim kurumlarÄ±) eÄŸitim Ã¶ÄŸretime bir gÃ¼n sÃ¼re ile ara verilmiÅŸtir. Bu kapsamda, engelli ve hamile kamu personeli de bir gÃ¼n sÃ¼re ile idari izinli sayÄ±lacaktÄ±r" denildi.



KÃœTAHYAâ€™DA DA TATÄ°L

KÃ¼tahya ValiliÄŸi, sabah saatlerinde etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle merkez ilÃ§enin yanÄ± sÄ±ra Aslanapa, Åžaphane, Gediz ilÃ§elerinde taÅŸÄ±ma merkezi okullar ile Ã‡avdarhisar ve HisarcÄ±k ilÃ§elerinde tÃ¼m eÄŸitim kurumlarÄ±, Emet ilÃ§esindeki temel eÄŸitim kurumlarÄ±nda olan anaokulu, ilkokul ve ortaokul okullarda eÄŸitime bugÃ¼n iÃ§in bir gÃ¼n ara verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



ADANA VE MERSÄ°N'DE SAÄžANAK Ã‡ARÅžAMBA GÃœNÃœNE KADAR SÃœRECEKÂ Â Â Â Â Â

Meteoroloji 6. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Serdar AygÃ¼n, Adana ve Â Mersin'de sÃ¼renÂ saÄŸanaklarÄ±n Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne kadar etkili olmasÄ±nÄ± beklediklerini bildirdi.

AygÃ¼n, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼n sabah saatlerinden itibaren Adana ve Mersin ile bazÄ± ilÃ§elerinde yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â Â Â Â Â

Son degerlendirmelere gÃ¶re, Adana'da kuvvetli ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼, Mersin'de ise ÅŸiddetli ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanaÄŸÄ±n Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ sabah saatlerine kadar sÃ¼receÄŸinin tahmin edildiÄŸini aktaran AygÃ¼n, "Adana kent merkezi, kÄ±yÄ± ilÃ§eleri ve kentin batÄ±sÄ±nda metrekareye 75-100 kilogram yaÄŸmur, rakÄ±mÄ± 1000 metre ve Ã¼zeri olan bÃ¶lgelerde ise yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor. Mersin'de ise zaten 'kÄ±rmÄ±zÄ± kod' uyarÄ±sÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Mersin il merkezi, Ã‡amlÄ±yayla ve Tarsus ilÃ§elerinde metrekareye 100-200 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ bekleniyor." diye konuÅŸtu.Â Â Â Â Â

AygÃ¼n, saÄŸanak nedeniyle vatandaÅŸlarÄ±n ve yetkililerin, dikkatli ve tedbirli olmasÄ±nÄ± istedi.Â Â Â Â Â



ANTALYA'DA ÅžÄ°DDETLÄ° YAÄžIÅžÂ



Antalya'da geceden bu yana etkili olan saÄŸanakta metrekareye 174 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â Â Â Â

Kentte gece baÅŸlayan yaÄŸÄ±ÅŸ, zaman zaman etkisini artÄ±rÄ±yor. Kentin bazÄ± bÃ¶lgelerinde oluÅŸan su birikintilerinden dolayÄ± ulaÅŸÄ±mda aksamalar yaÅŸandÄ±, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafikte gÃ¼Ã§lÃ¼kle ilerledi.Â Â Â Â Â

Yolda kalan araÃ§larÄ±n sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerine, trafik polisleri yardÄ±m etti.Â Â Â Â Â

Kent sakinlerinden bazÄ±larÄ±nÄ±n, KonyaaltÄ± Sahili'nde oluÅŸan yÃ¼ksek dalgalarla fotoÄŸraf Ã§ektirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â Â Â Â Â

Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanÄ± Ahmet KÄ±sa, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, yaÄŸÄ±ÅŸ dolayÄ±sÄ±yla az sayÄ±da su baskÄ±nÄ± ihbarÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Meteorolojik uyarÄ±lar kapsamÄ±nda hazÄ±r ÅŸekilde bekliyoruz." dedi.

SERÄ°K'E 174, MANAVGAT'A 138 KÄ°LOGRAM YAÄžIÅž DÃœÅžTÃœÂ Â Â Â Â

Meteoroloji 4. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yetkililerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Antalya'da en yÃ¼ksek yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Serik ile Manavgat ilÃ§eleri aldÄ±. Son 24 saat iÃ§inde Serik'e metrekareye 174 kilogram, Manavgat ilÃ§esine 138 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼.Â Â Â Â Â

Ä°bradÄ± ilÃ§esine metrekareye dÃ¼ÅŸen yaÄŸÄ±ÅŸ miktarÄ± ise 103 kilogram oldu.Â Â Â Â Â

Manavgat IrmaÄŸÄ±'nÄ±n su seviyesi yÃ¼kseldi. Åželalenin seyir teraslarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sular altÄ±nda kalÄ±rken Ä±rmak kenarÄ±ndaki kafeteryalara da su doldu.Â Â Â Â Â

GazipaÅŸa ilÃ§esinde iÅŸ yeri ve otopark alanÄ±nÄ± su bastÄ±. BazÄ± caddeler trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. VatandaÅŸlar ve itfaiye ekipleri su tahliyesi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor.Â Â Â Â Â

YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n yarÄ±n da devam etmesi bekleniyor.



Â MERSÄ°N'DE 'KIRMIZI KOD' TEYAKKUZU

MERSÄ°N'de BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n 'kÄ±rmÄ±zÄ± kodlu' aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ ve sel uyarÄ±sÄ± Ã¼zerine tÃ¼m birimleri ile hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayarak, Ã¶nlem aldÄ±. UyarÄ±lar Ã¼zerine harekete geÃ§en BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Kriz MasasÄ± oluÅŸturarak ekipleri hazÄ±r duruma getirdi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, vatandaÅŸlarÄ± kuvvetli meteorolojik hadiselere karÅŸÄ± uyarmak amacÄ±yla baÅŸlatÄ±lan 'renk kodu sistemi' kapsamÄ±nda Mersin iÃ§in de kÄ±rmÄ±zÄ± kodlu uyarÄ± yapÄ±ldÄ±. Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten Mersin'de sabah saatlerinden itibaren gÃ¶rÃ¼lecek kuvvetli ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle oluÅŸabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± gerektiÄŸi uyarÄ±sÄ± Ã¼zerine Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, baÅŸta MESKÄ° olmak Ã¼zere Ä°tfaiye Dairesi, Yol YapÄ±m BakÄ±m ve OnarÄ±m Dairesi, Fen Ä°ÅŸleri Dairesi ve Park ve BahÃ§eler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n tÃ¼m ekiplerini koordineli bir Ã§alÄ±ÅŸma programÄ± ile gÃ¶revlendirdi. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Mersin'in iÃ§ ve daÄŸlÄ±k kesimlerinde gÃ¶rÃ¼lmesi beklenen yaÄŸÄ±ÅŸlarda oluÅŸabilecek su baskÄ±nlarÄ±, sel, taÅŸkÄ±n, buzlanma ve don olaylarÄ±na karÅŸÄ± Mersin halkÄ±nÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla tedbirini aldÄ±. Ä°tfaiye Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 558 personel, 108 araÃ§ ve 81 motopomp ile, Park ve BahÃ§eler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± 105 personel 10 araÃ§ ile, Yol YapÄ±m BakÄ±m ve OnarÄ±m Dairesi ise 110 personel ve 20 araÃ§ ile olasÄ± felaketlere karÅŸÄ± hazÄ±r olarak bekliyor.

Kriz MasasÄ± oluÅŸturan BÃ¼yÃ¼kÅŸehir, yaÄŸÄ±ÅŸlar boyunca gelen ihbarlar karÅŸÄ±sÄ±nda, ekiplerini yÃ¶nlendirerek, olaylara anÄ±nda mÃ¼dahale edecek.



30 EVE TAHLÄ°YE KARARI

Mersin'in Erdemli ilÃ§esinde kuvvetli saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle sel riski bulunan bir sokaktaki 30 evin tahliyesine karar verildi. Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n 'kÄ±rmÄ±zÄ± kodlu' aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ ve sel uyarÄ±sÄ± verdiÄŸi Mersin'in Erdemli ilÃ§esinin Akdeniz Mahallesi SalbaÅŸÄ± Sokak'ta bulunan su kanalÄ±nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ sonucu taÅŸma riskinin bulunmasÄ± Ã¼zerine Mersin ValiliÄŸi, bu bÃ¶lgedeki 30 evin tahliyesine karar verdi. AÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n akÅŸam saatlerinde baÅŸlayacaÄŸÄ± belirtilirken, karar Ã¼zerine Erdemli Belediyesi ekipleri, sokaÄŸa gelerek evlerin tahliye edilmesi iÃ§in uyarÄ±da bulundu. 250 nÃ¼fuslu sokaktaki yaÅŸayan vatandaÅŸlar, gÃ¼venli bÃ¶lgelere yerleÅŸtirilecek.



TARSUS'TA Ã‡ADIRDA YAÅžAYANLAR TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n 'kÄ±rmÄ±zÄ± kodlu' aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ ve sel uyarÄ±sÄ± verdiÄŸi Mersin'in Tarsus ilÃ§esinde kaymakamlÄ±k tarafÄ±ndan Kriz MasasÄ± oluÅŸturuldu. Burada yapÄ±lan deÄŸerlendirme sonucu tarÄ±m arazilerinde kurduklarÄ± Ã§adÄ±rda yaÅŸayan iÅŸÃ§iler, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir ve Tarsus Belediyesi ekipleri tarafÄ±ndan tahliye edildi. Aileleriyle birlikte yaklaÅŸÄ±k 250 kiÅŸiyi bulan iÅŸÃ§iler, minibÃ¼slerde Ã§adÄ±rlardan alÄ±nÄ±p, gÃ¼venli bÃ¶lgelere gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.