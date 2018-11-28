Ankara’da ‘yargı zirvesi’ toplanıyor
Adalet Bakanlığı’nın, 11 bin 89 hâkim, savcı, avukat ve yargı personeline anket yapıp görüş sorduğu, yargıda yeni dönemde yol haritasını çizecek “Yargı Reformu Strateji Belgesi” çalışmaları kapsamında yarın Ankara’da “yargı zirvesi” toplanacak.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, 2019’u yargıda arınma ve yeniden yapılanma yılı olarak ilan etmesinin ardından belgenin tartışılacağı Ankara’daki bu önemli zirveye yüksek yargı tam kadro katılacak. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, noterler, hukuk fakültesi dekanları, baro başkanları ile bölge adliye mahkemesi ve bölge idare mahkemesi başkanları da zirvede olacak.
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