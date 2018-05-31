Ankara'da vinç yola devrildi

Alınan bilgilere göre, Keçiören metro hattının Kızılay’a kadar uzatılması için Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı karşısında yapılan inşaatta kullanılan kule vinçlerden biri, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Celal Bayar Bulvarı üzerine devrildi.

Büyük bir gürültüyle yıkılan yaklaşık 60 metrelik vinç tüm yolu kapatırken, o esnada bulvarın boş olması olası bir can kaybının önüne geçti.

Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vincin kaldırılması için çalışma başlatırken, polis ekipleri de şerit çekerek yolu çift taraflı olarak trafiğe kapattı. Kaldırma çalışmaları sırasında yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, vincin neden yıkıldığını araştırıyor.



