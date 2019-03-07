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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)
07.03.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda FETÖ CD'si ve 1 dolar ele geçirildi

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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda FETÖ CD'si ve 1 dolar ele geçirildi

ANKARA'da uyuşturucu çetesine yönelik yapılan operasyonda, çok sayıda silah ve uyuşturucu ile FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'e ait sohbet CD'si ve 'F' serili 1 dolar ele geçirildi. 150 şüpheli gözaltına alındı.

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  • Ankarada uyuşturucu operasyonunda FETÖ CDsi ve 1 dolar ele geçirildi
  • Ankarada uyuşturucu operasyonunda FETÖ CDsi ve 1 dolar ele geçirildi
  • Ankarada uyuşturucu operasyonunda FETÖ CDsi ve 1 dolar ele geçirildi
  • Ankarada uyuşturucu operasyonunda FETÖ CDsi ve 1 dolar ele geçirildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 1 yıldır yürüttüğü soruşturma kapsamında, dün sabah şehir genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcıları ile torbacıların önemli bölümünü yöneten organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 237 ev, 7 iş yeri ve 1 depoya 3 bin 500 polisle baskın yapıldı. 'Kale' adı verilen operasyonda, şebekenin liderliğini yapan cezaevinde bulunan Kadir İnan'ın kardeşi Zülfikar İnan'ın da aralarında bulunduğu 150 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda 8 tüfek, 3 kuru sıkı tabanca, 1 kılıç, 150 kartuş, 376 mermi, 260 gram eroin, 26 neogaba, 96 lyrıca kapsülü, 639 gram esrar, 6 gram taş kokain, 3 gram bonzai, 5 silah, 10 şarjör, 2 bin 554 dolar, 2 bin 300 euro, 284 bin TL ve 257 bin 600 sahte dolar ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında, FETÖ elebaşı Gülen'in sohbet CD'si ve 'F' serili 1 dolar da yer aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette işlemleri sürüyor.

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