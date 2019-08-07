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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.08.2019 - 16:05, Son Güncelleme:

Ankara'da toptan gıda deposunda yangın

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Ankara'da toptan gıda deposunda yangın

ANKARA OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan toptan gıda maddelerinin bulunduğu depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın sonrası deponun bir kısmı zarar gördü.

Yangın, öğlen saatlerinde OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan toptan gıda maddelerinin bulunduğu depoda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle depo içerisinde çıkan alevleri gören işçiler yangına müdahale etti. Ancak yangın bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bu sırada bazı işçiler depo içerisinde bulunan koli yüklü sigaraları dışarıya çıkardı. Yangında, depo içerisinde bulunan çok sayıda kozmetik ve temizlik ürünü yandı. Yangın sırasında işçilerden 2'si rahatsızlanarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilenen bir kişiye de olay yerinde müdahale edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankarada toptan gıda deposunda yangın


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