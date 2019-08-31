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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
31.08.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Ankara'da toplu taşımaya zam

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Ankara'da toplu taşımaya zam

Ankara Büyükşehir Belediyesince, EGO Genel Müdürlüğü ve UKOME kararı doğrultusunda toplu taşıma ücretlerine zam yapıldığı, 2,5 lira olan Ankarakart ile bir biniş ücretinin 3 lira 25 kuruşa yükseltildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, doğalgaz, elektrik, akaryakıt ile araç bakım ve onarım giderlerindeki artışlar nedeniyle Başkentin toplu ulaşımında tarife değişikliğine gidildiği belirtildi.

Özel toplu taşıma işleticilerinin de talebi doğrultusunda gelir ve gider hesaplamaları yapan EGO Genel Müdürlüğünün UKOME kararı doğrultusunda tarife değişikliklerini gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, yıl sonunu tahmini olarak 630 milyon lira zararla kapatması öngörülen EGO Genel Müdürlüğünün, makul bir ücret tarifesi için komisyon oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu komisyon raporunda yaklaşık 3 yıldır toplu taşıma ücretlerinde artış yapılmadığı ve tüm bu kalemlerdeki artışların zorunlu bir ayarlama yapılması sonucunu doğurduğuna dikkat çekilen açıklamada, her üç yolcudan birinin ücretsiz seyahat hakkından yararlandığı tespitine de yer verildi.

Ankarakart ile biniş ücreti 3 lira 25 kuruş oldu

EGO Genel Müdürlüğünün belirlediği yeni tarife oranlarına göre, 2,5 lira olan Ankarakart bir biniş ücreti 3 lira 25 kuruş, 3 lira olan "kullan at" bilet bir biniş ücreti ve kredi kartı ile biniş ücreti 4 lira olarak belirlendi.

Öte yandan, 1 lira olarak uygulanan 75 dakikalık tam Ankarakart transfer ücreti, EGO otobüsleri, Ankaray, Metro, Teleferik, Özel Toplu Taşıma Araçları (ÖTA) ve Mavi Özel Halk Otobüsleri'nde (ÖHO) 1 lira 60 kuruş olurken, indirimli Ankarakart transfer ücreti 25 kuruştan 75 kuruşa yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi, 1 lira 75 kuruş olan öğrenci indirim tarifesinde ise değişiklik yapmadı.

Ayrıca, EGO Genel Müdürlüğünün önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladığı yeni uygulama ile öğrenciler, 60 liraya alacakları 200 binişlik öğrenci EGO abonman kartı ile seyahat edebilecek.

EGO otobüsleri, ANKARAY, Metro, Teleferik ile ÖTA ve ÖHO'larda yeni ücret tarifesi 2 Eylül Pazartesi günü saat 06.00'dan itibaren geçerli olacak.

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