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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YILMAZ
19.12.2018 - 15:34, Son Güncelleme:

Ankara’da toplu taşımada yeni dönem... Otobüse, metroya kredi kartıyla binilebilecek

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
Ankara’da toplu taşımada yeni dönem... Otobüse, metroya kredi kartıyla binilebilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te metro, Ankaray, EGO otobüsleri, ve özel toplu taşıma araçlarında kredi kartlarıyla seyahat uygulamasına geçti. Vatandaşlar artık temassız özelliğe sahip kredi kartı ve bankamatik kartlarını Ankarakart validatörlerine okutarak tek biniş ücreti olan 3 TL karşılığında seyahat edebilecek.

Yeni sistemin tanıtımı bugün Büyükşehir Belediyesi’nde yapıldı. EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, işbirliği protokolünü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın da katıldığı törende imzaladı. Uygulamanın denemesine başladıklarını 1 Ocak’ta tamamen sisteme geçileceğini belirten Mustafa Tuna şunları söyledi:

'ANKARAKART ARAMAYLA UĞRAŞMAYACAKLAR'

“Ankaramıza gelen misafirlerimiz ve turistlerimiz Ankarakart’ı temin edecek yeri arama ve bulmayla uğraşmayacak. Cebindeki kredi kartı veya bankamatik kartıyla tek binişlik ücret olan 3 lirayla bu ulaşım hizmetini almış olacak. Büyük bir rahatlık getirmiş oluyoruz.”

Başkan Tuna, mavi özel halk otobüslerinin (ÖHO) Ankarakart sistemine geçişiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü en kısa sürede geçileceğini belirtti.

''YÜZDE 70 ‘YETERSİZ BAKİYE SORUNUNU ÇÖZÜN’ DEDİ''

Mastercard Genel Müdürü Yiğit Çağlayan da “Türkiye’de vatandaşlarımıza toplu taşımada neyi değiştirmek istersiniz diye sorduk. Yüzde 70’i ‘yetersiz bakiye sorununu çözün’ dedi. Biz de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile temassız kart kabulü uygulamasını Ankara’da başlatıyoruz. Bugün akıllı şehir dediğimiz bu uygulama Londra, Madrid, Chicago, St. Petersburg gibi çok az kentte yapılabilmiş durumda” diye konuştu.

İmza töreninin ardından EGO Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Mastercard Türkiye Genel Müdürü Yiğit Çağlayan ve E-Kent Genel Müdürü Ceyhun Kazancı Büyükşehir hizmet binası önündeki EGO otobüsüne binerek validatöre temassız kredi kartı okuttu.

Ankara’da toplu taşımada yeni dönem... Otobüse, metroya kredi kartıyla binilebilecek

 

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Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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