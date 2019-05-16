Ankara’da toplu taşıma artık milli bayramlarda da ücretsiz
Ankara Büyükşehir Meclisi, kentte dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olmasını kararlaştırdı. Daha önce sadece EGO otobüslerinde geçerli olan ücretsiz ulaşım artık metro, otobüs ve teleferik gibi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak.
Ankara’da daha önce dini bayramlarda ve sadece EGO otobüslerinde geçerli olan ücretsiz ulaşım uygulamasının kapsamı genişledi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantıları kapsamında bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Meclis’te oy birliğiyle alınan kararla dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da EGO otobüslerinin yanı sıra raylı sistemler ve teleferik hattının da ücretsiz olması kararlaştırıldı.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN TALEP GELDİ
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla gelen Başkanlık yazısında ücretsiz ulaşım hizmetinin sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında EGO otobüsleriyle verildiği hatırlatıldı. Yazıda vatandaşlar tarafından resmi tatil olarak kutlanılan milli bayramlarda da toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olarak verilmesi yönünde yoğun talepler geldiği belirtildi.
TÜM TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA GEÇERLİ
Yazıda tüm dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO otobüsleri, raylı sistemler ve teleferik hattı ile ücretsiz toplu taşıma yapılabilmesi için karar alınması talep edildi. Yazı tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.
Kararla birlikte Ankara’da artık dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da ulaşım Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı metro, otobüs ve teleferik gibi tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz olacak.
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