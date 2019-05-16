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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YILMAZ/ANKARA
16.05.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Ankara’da toplu taşıma artık milli bayramlarda da ücretsiz 

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Ankara’da toplu taşıma artık milli bayramlarda da ücretsiz 

Ankara Büyükşehir Meclisi, kentte dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olmasını kararlaştırdı. Daha önce sadece EGO otobüslerinde geçerli olan ücretsiz ulaşım artık metro, otobüs ve teleferik gibi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. 

Ankara’da daha önce dini bayramlarda ve sadece EGO otobüslerinde geçerli olan ücretsiz ulaşım uygulamasının kapsamı genişledi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı olağan toplantıları kapsamında bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı. Meclis’te oy birliğiyle alınan kararla dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da EGO otobüslerinin yanı sıra raylı sistemler ve teleferik hattının da ücretsiz olması kararlaştırıldı. 

VATANDAŞLARDAN YOĞUN TALEP GELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş imzasıyla gelen Başkanlık yazısında ücretsiz ulaşım hizmetinin sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında EGO otobüsleriyle verildiği hatırlatıldı. Yazıda vatandaşlar tarafından resmi tatil olarak kutlanılan milli bayramlarda da toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olarak verilmesi yönünde yoğun talepler geldiği belirtildi. 

TÜM TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDA GEÇERLİ

Yazıda tüm dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’e kadar EGO otobüsleri, raylı sistemler ve teleferik hattı ile ücretsiz toplu taşıma yapılabilmesi için karar alınması talep edildi. Yazı tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi. 

Kararla birlikte Ankara’da artık dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da ulaşım Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı metro, otobüs ve teleferik gibi tüm toplu taşıma araçlarında ücretsiz olacak. 

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