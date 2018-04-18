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    Ankara'da TIR dehşeti! Önüne gelene çarptı: 'Öksürdükten sonra gözüm karardı'

    ANKARA (AA)
    18.04.2018 - 10:36 | Son Güncelleme:

    Ankara'da TIR'ın 9 otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, kaçan sürücü devriye görevi yapan motosikletli trafik polisi tarafından yakalandı.

    Fotoğraf: Temsili

    Alınan ilgiye göre, Y.K. idaresindeki 14 EJ 001 plakalı tır, Ayaş yol ayrımı mevkisinde M.Y. yönetimindeki 01 VD 027 plakalı otomobile çarptı.
    Kazanın ardından durmayan tırın sürücüsü aynı yöndeki 8 otomobile daha çarptıktan sonra kaçmaya başladı. Yol üzerinde devriye görevinde bulunan motosikletli trafik polisi, kazayı görerek müdahale etti.

    Sürücülerin kazaya karışan tırın kaçtığını ifade etmesi üzerine trafik polisi yaklaşık 4 kilometre sonra tırı durdurdu. Kazada yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Araçlarda ise maddi hasar oluştu. Yakalanan tırın sürücüsünün polise verdiği ifadesinde "Öksürdükten sonra gözünün karardığını ve kazayı hatırlamadığını" söylediği öğrenildi.

     

     

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    Etiketler: ANKARA , KAZA , gündem
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