Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara 7 Ağustos su kesintisi
Ankara su kesintisi, günün ilk saatlerinde birçok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Arıza ve çalışma dolayısıyla bazı mahallelerde 6 Ağustos tarihi itibariyle gerçekleşen kesintiler, bugün de devam edecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Polatlı bölgesinde oturan vatandaşların araştırdığı Ankara su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
Ankara'da sular ne zaman gelecek sorusu, Mamak, Çankaya, Keçiören ve Polatlı'da oturan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte, Ankara su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Ankara'da su kesinti ve tamir tarihleri şu şekilde;
POLATLI
Arıza Tarihi: 7.08.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.08.2019 15:00:00
Detay: Şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Şentepe Mh.
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 7.08.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.08.2019 12:00:00
Detay: KANUNİ MAHALLESİ 921 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: KANUNİ - UFUKTEPE MAHALLESİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 6.08.2019 22:00:00
Tamir Tarihi: 7.08.2019 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi General Zeki Doğan mahallesi ve Mutlu mahallelerinde imalatı tamamlan içme suyu şebeke hattalarının SE6 ve SE7 zonlarına bağlatısı yapılacak olup 06.08.2019 salı günü saat 22.00 ile 07.08.2019 çarşamba günü saat 12.00 arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: zirvekent mahallesi-- general zeki doğan mahallesi -akşemsettin mahallesi --duralialiç mahallesi --şahintepe mahallesi --cengizhan mahallesi-- ege mahallesi --mutlu mahallesi-- kuruçay mevkii--- fahri korutürk mahallesi ve ÇANKAYA ilçesinden Yakup abdal mahallesi
ÇANKAYA
Arıza Tarihi: 6.08.2019 22:00:00
Tamir Tarihi: 7.08.2019 12:00:00
Detay: MAMAK İLÇESİNDE İÇME SUYU BORULARINDA YAPILACAK ÇALIŞMADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: YAKUPABDAL MAHALLESİ'NİN TAMAMI
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