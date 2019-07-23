Ankara'da sular ne zaman gelecek?
ASKİ, Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 23 Temmuz tarihli kesinti programına göre, Sincan, Gölbaşı, Polatlı ve Kazan ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, boru arızasından dolayı Ankara'nın bazı ilçelerine su verilemeyeceği bildirildi. Peki, bu ilçeler hangileri? İşte, ASKİ elektrik kesintisi programı...
SİNCAN
Arıza Tarihi: 23.07.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 13:00:00
Detay: TEMELLİ GAZİ MAHALLESİ MEHMETÇİK SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ-CUMHURİYET MAHALLESİ-İSTİKLAL MAHALLESİ
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 23.07.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 17:00:00
Detay: ŞAFAK MAH İNÖNÜ CAD BAĞLANTI DOLAYI SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: ŞAFAK MAH
SİNCAN
Arıza Tarihi: 23.07.2019 07:00:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 17:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Sincan'daki çalışmamız bitti, Sular verildi. Hatların dolması bekleniyor.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Menderes, 29 Ekim, Çoğlu, Adalet, Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Mevlana, Törekent, Gazi Osman Paşa, Fatih, Gökçek
POLATLI
Arıza Tarihi: 23.07.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 13:00:00
Detay: MEHMETAKİF MAHALLESİ MUTLU SOKAK TAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: MEHMETAKİF MAHALLESİ
KAZAN
Arıza Tarihi: 22.07.2019 22:00:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 13:00:00
Detay: KAYI MAH. KUMLUDERE CAD.PE Ø225 İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: Ş.ÖMER YENER. CAD.,ŞEHİT METİN ÖZDEMİR CAD. YASSIÇİMEN SOK. FUZULİ 2 CAD, ULUBATLI HASAN CAD. VE CİVARI.
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