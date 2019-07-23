Ankara'da sular ne zaman gelecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAnkara'da sular ne zaman gelecek?
GeriGündem Ankara'da sular ne zaman gelecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
23.07.2019 - 11:05, Son Güncelleme:

Ankara'da sular ne zaman gelecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ, Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 23 Temmuz tarihli kesinti programına göre, Sincan, Gölbaşı, Polatlı ve Kazan ilçelerine su verilemeyecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, boru arızasından dolayı Ankara'nın bazı ilçelerine su verilemeyeceği bildirildi. Peki, bu ilçeler hangileri? İşte, ASKİ elektrik kesintisi programı...

SİNCAN

Arıza Tarihi: 23.07.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 13:00:00
Detay: TEMELLİ GAZİ MAHALLESİ MEHMETÇİK SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR.
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ-CUMHURİYET MAHALLESİ-İSTİKLAL MAHALLESİ

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 23.07.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 17:00:00
Detay: ŞAFAK MAH İNÖNÜ CAD BAĞLANTI DOLAYI SU KESİNTİSİ
Etkilenen Yerler: ŞAFAK MAH

SİNCAN

Arıza Tarihi: 23.07.2019 07:00:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 17:00:00
Detay: Değerli abonelerimiz, Sincan'daki çalışmamız bitti, Sular verildi. Hatların dolması bekleniyor.
Etkilenen Yerler: Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Menderes, 29 Ekim, Çoğlu, Adalet, Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Mevlana, Törekent, Gazi Osman Paşa, Fatih, Gökçek

POLATLI

Arıza Tarihi: 23.07.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 13:00:00
Detay: MEHMETAKİF MAHALLESİ MUTLU SOKAK TAKİ ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: MEHMETAKİF MAHALLESİ

KAZAN

Arıza Tarihi: 22.07.2019 22:00:00
Tamir Tarihi: 23.07.2019 13:00:00
Detay: KAYI MAH. KUMLUDERE CAD.PE Ø225 İÇME SUYU HATTINDA MEYDANA ARIZADAN DOLAYI SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR.
Etkilenen Yerler: Ş.ÖMER YENER. CAD.,ŞEHİT METİN ÖZDEMİR CAD. YASSIÇİMEN SOK. FUZULİ 2 CAD, ULUBATLI HASAN CAD. VE CİVARI.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandık
FETÖ raporlarında ortaya çıkan acı gerçek! 2010, 2011, 2012 ve 2013...
Meteoroloji'den önemli yağış uyarısı
Düzce'den bir acı haber daha