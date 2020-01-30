Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Ocak Ankara su kesintisi

Ankara'da su kesintisi hakkında detaylı bilgiler, ASKİ resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanmaya devam ediyor. Arıza ya da planlı kesintiler dolayısıyla su verilemeyen bölgelerdeki çalışmaların saat kaçta tamamlanacağı da açıklandı. İşte, sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı

GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2020 09:00:00

Tamir Tarihi: 30.01.2020 17:00:00

Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA HACILAR MAH. HACILAR BULVARI VE HAYMANA YOLU KÖŞESİNDE YAPILAN Ø500 İÇME SUYU BAĞLANTI NOKTASINDA MEYDAN GELEN ARIZA SEBEBİ İLE 30.01.2020 TARİHİNDE SAAT 09.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: HACILAR MAH. , HACIHASAN MAH. , BALLIKPINAR MAH.

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2020 05:30:00

Tamir Tarihi: 30.01.2020 17:00:00

Detay: Sincan Ahi Evran Mahallesi 225 Cadde İle 185 Cadde Köşesinde Bulunan Kapalı Spor Salonu Önünde (Ø350) İçme Suyu Şebeke Hattında Meydana Gelen Arızadan Dolayı Su Kesintisi Mevcuttur.

Etkilenen Yerler: Ahi Evran Mahallesi Tandoğan Mahallesi





ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2020 08:00:00

Tamir Tarihi: 30.01.2020 18:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,Karapürçek mahallesi 406.cadde içinde imalatı tamamlanan Ø300-Ø150 duktil borunun brajman bağlantısının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2020 08:00:00

Tamir Tarihi: 31.01.2020 08:00:00

Detay: Altındağ ilçesi,Aydınlıkevler mahallesi şehit cemalaettin caddesi içinde imalatı tamamlanan Ø1600 çelik borunun bağlantısının yapılmasından dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Aydınlıkevler mahallesi,Kale mahallesi,Atıfbey mahallesi.

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 30.01.2020 10:15:00

Tamir Tarihi: 30.01.2020 12:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Saray Cumhuriyet Mahallesi Kutlu Sokak içerisinde oluşan İçme suyu Şebeke hattı arızasından dolayı Su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Saray Cumhuriyet Mahallesi Karyağdı mevki