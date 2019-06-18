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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.06.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Haziran su kesintisi programı

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Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Haziran su kesintisi programı

Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Gölbaşı, Keçiören, Mamak ve Altındağ'a planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar, su kesintisi programını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Haziran su kesintisi programı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Programda arıza tarihi, tamir tarihi, arızanın nedeni ve etkilenen yerlere ait bilgiler yer alıyor. 

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 19:00:00
Detay: ANA BORUDA PATLAK
Etkilenen Yerler: YURTBEYİ MAHALLESİ

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 18.06.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 13:30:00
Detay: ATAPARK MH 540 CD İLE 541 CD KÖŞESİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: ATAPARK MH OVACIK MH KANUNİ MH CİVARI

MAMAK

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 20:00:00
Detay: Altındağ ilçesi karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük duktil boru içme suyu iletim hattı braşman bağlantıların yapılacak olması nedeni ile mamak ilçesi başak mahallesi tamamı ve ekin mahallesi üst kotlarına 18.06.2019 salı günü saat 09.00 ile 18.06.2019 saat 20.00 arası su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: başak mahallesi tamamı ve ekin mahallesi üst kotlarına 18.06.2019 salı günü saat 09.00 ile 18.06.2019 saat 20.00 arası su verilemeyecektir.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 14:00:00
Detay: ANA BORUDA PATLAK
Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR;BAHÇEKENT SİTESİ;HASVİLLALARI;DOSA MAHALLESI;SEVGİÇİÇEĞİ SİTESİ

ALTINDAĞ

Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 20:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük duktil boru içme suyu iletim hattı braşman bağlantıların yapılmasından dolayı 18.06.2018 Tarihinde 09:00 ile 20:00 saatleri arasında Karapürçek mahallesinin bir kısmına su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesinin bir kısmı

 

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