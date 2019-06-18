Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Haziran su kesintisi programı
Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Gölbaşı, Keçiören, Mamak ve Altındağ'a planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemiyor. Ankara'da ikamet eden vatandaşlar, su kesintisi programını internet üzerinden araştırıyor. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Haziran su kesintisi programı
Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, su kesintisi yaşanacak ilçeleri resmi sayfası üzerinden paylaştı. Programda arıza tarihi, tamir tarihi, arızanın nedeni ve etkilenen yerlere ait bilgiler yer alıyor.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 19:00:00
Detay: ANA BORUDA PATLAK
Etkilenen Yerler: YURTBEYİ MAHALLESİ
KEÇİÖREN
Arıza Tarihi: 18.06.2019 08:45:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 13:30:00
Detay: ATAPARK MH 540 CD İLE 541 CD KÖŞESİ ŞEBEKE SUYU ARIZA ÇALIŞMASI
Etkilenen Yerler: ATAPARK MH OVACIK MH KANUNİ MH CİVARI
MAMAK
Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 20:00:00
Detay: Altındağ ilçesi karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük duktil boru içme suyu iletim hattı braşman bağlantıların yapılacak olması nedeni ile mamak ilçesi başak mahallesi tamamı ve ekin mahallesi üst kotlarına 18.06.2019 salı günü saat 09.00 ile 18.06.2019 saat 20.00 arası su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: başak mahallesi tamamı ve ekin mahallesi üst kotlarına 18.06.2019 salı günü saat 09.00 ile 18.06.2019 saat 20.00 arası su verilemeyecektir.
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 14:00:00
Detay: ANA BORUDA PATLAK
Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR;BAHÇEKENT SİTESİ;HASVİLLALARI;DOSA MAHALLESI;SEVGİÇİÇEĞİ SİTESİ
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 18.06.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 18.06.2019 20:00:00
Detay: Altındağ ilçesi,Karapürçek mahallesi yeşil kuşak caddesi içerisinde imalatı tamamlanan 400 lük duktil boru içme suyu iletim hattı braşman bağlantıların yapılmasından dolayı 18.06.2018 Tarihinde 09:00 ile 20:00 saatleri arasında Karapürçek mahallesinin bir kısmına su verilemeyecektir.
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesinin bir kısmı
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