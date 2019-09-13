Ankara’da su zammı reddedildi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifi, Ankara Büyükşehir Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısının son oturumu, bu akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.
Meclis, su ücretlerinde zamma neden olacak olan ASKİ’nin kademeli tarife uygulamasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nu da görüştü.
KADEMELİ ARTIŞ TEKLİFİ
Raporda ASKİ’nin su tasarrufu gerekçesiyle sunduğu kademeli tarife ile konutlardaki su ve atık su bedelinin 10 metreküpe kadar 5 TL, 11-20 metreküp arası 7.50 TL, 21 metreküp ve üzerine ise 9 TL olmasını önerdiği belirtildi.
KOMİSYON REDDETTİ
Kademeli uygulamayı olumlu karşılamayan Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nda, “Su ve atıksu tarifesinde yapılan kademelendirmeye ilişkin teklif komisyonumuzca uygun görülmemiştir” denildi.
YAVAŞ’TAN ERTELEYELİM TEKLİFİ
Acil yatırımlar nedeniyle kademeli tarifenin gerekli olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, komisyonda ret oyu veren AK Parti ve MHP grubuna kararlarını tekrar gözden geçirmelerini raporun önümüzdeki ay görüşülmesini teklif etti. Yavaş, teklifin bu şekilde geçmesi halinde kararı mahkemeye götüreceklerini söyledi.
AK PARTI VE MHP’DEN ELEŞTİRİ
AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, Yavaş’a ve ASKi Genel Müdürü’ne tepki göstererek zammı kabul etmeyip Ankaralıların cebinden 563 milyon TL’nin çıkmasını engelleyeceklerini belirtti.
MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kaynak üretme projesinin vatandaşların kesesi olduğunu söyleyerek zammın 2 kişilik bir ailenin faturasını bile etmeyeceğini ifade etti.
Kademeli tarifeyi reddeden rapor AK Parti ve MHP grubunun ‘evet’ oyu vermesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve İYİ Parti Grubu ise rapora ‘ret’ oyu verdi. Kararla birlikte Ankara’da suda zammı getiren tarife reddedilmiş oldu.
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