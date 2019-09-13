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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat YILMAZ/ANKARA
13.09.2019 - 20:37, Son Güncelleme:

Ankara’da su zammı reddedildi

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
Ankara’da su zammı reddedildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin zamma neden olacak su ücretlerindeki ‘kademeli tarife’ teklifi, Ankara Büyükşehir Meclisi’nde AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısının son oturumu, bu akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. 

Meclis, su ücretlerinde zamma neden olacak olan ASKİ’nin kademeli tarife uygulamasına ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nu da görüştü.

KADEMELİ ARTIŞ TEKLİFİ

Raporda ASKİ’nin su tasarrufu gerekçesiyle sunduğu kademeli tarife ile konutlardaki su ve atık su bedelinin 10 metreküpe kadar 5 TL, 11-20 metreküp arası 7.50 TL, 21 metreküp ve üzerine ise 9 TL olmasını önerdiği belirtildi. 

KOMİSYON REDDETTİ 

Kademeli uygulamayı olumlu karşılamayan Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu’nda, “Su ve atıksu tarifesinde yapılan kademelendirmeye ilişkin teklif komisyonumuzca uygun görülmemiştir” denildi.  

YAVAŞ’TAN ERTELEYELİM TEKLİFİ

Acil yatırımlar nedeniyle kademeli tarifenin gerekli olduğunu belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, komisyonda ret oyu veren AK Parti ve MHP grubuna kararlarını tekrar gözden geçirmelerini raporun önümüzdeki ay görüşülmesini teklif etti. Yavaş, teklifin bu şekilde geçmesi halinde kararı mahkemeye götüreceklerini söyledi.

AK PARTI VE MHP’DEN ELEŞTİRİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, Yavaş’a ve ASKi Genel Müdürü’ne tepki göstererek zammı kabul etmeyip Ankaralıların cebinden 563 milyon TL’nin çıkmasını engelleyeceklerini belirtti.

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ilk kaynak üretme projesinin vatandaşların kesesi olduğunu söyleyerek zammın 2 kişilik bir ailenin faturasını bile etmeyeceğini ifade etti.

Kademeli tarifeyi reddeden rapor AK Parti ve MHP grubunun ‘evet’ oyu vermesinin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. CHP ve İYİ Parti Grubu ise rapora ‘ret’ oyu verdi.  Kararla birlikte Ankara’da suda zammı getiren tarife reddedilmiş oldu.

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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